A Roma ci sono più prostitute laureate che sieropositive : Per due anni, dall'ottobre 2016 all'ottobre 2018, gli operatori della Fondazione Villa Maraini-CRI hanno incontrato a Roma 1.651 'operatori del sesso' nel corso di 52 uscite in strada in cui medici e psicologi si sono occupati della salute di una categoria vulnerabile che ha circa 9 milioni di clienti all’anno. Ecco i numeri di questa ricerca: 1.902 i test HIV ed HCV ...

Referendum Atac sul trasporto pubblico - per cosa sono chiamati a votare i Romani : Roma va alle urne per un Referendum. Quasi 2,4 milioni di cittadini della capitale sono chiamati a votare domenica 11 novembre per decidere se liberalizzare il servizio di trasporto pubblico della città e affidarlo attraverso gare pubbliche. Ora è affidato ad Atac, azienda municipalizzata in gravi difficoltà economiche, ma potrebbe aprirsi a nuove società. DOVE E QUANDO Si vota domenica 11 novembre dalle 8 alle 20. I seggi sono quelli ...

Daniela Fava presenta il suo Romanzo "Io sono Marilù" : La scrittrice ispicese autrice di numerosi libri, Daniela Fava, presenta il suo nuovo romanzo intitolato "Io sono Marilù". Esce per Planet Book.

L'ex Defrel : 'Dimostrerò alla Roma che giocatore sono' : 'Sarà un pò strano per me ma sono contento di tornare - spiega a Sky Sport -. Cosa non ha funzionato? Un pò tutto, ci sono stati gli infortuni e non sono riuscito a esprimere le mie capacità. Ma è ...

Terremoti : c’è un legame tra le scosse di Roma e lo sciame di Siena? L’esperto spiega quali sono i rischi concreti : Continuano gli episodi di sciame sismico lungo la penisola italiana. Dopo le scosse di due giorni fa nel Lazio, nella zona compresa tra Roma e Rieti, questa mattina un altro sciame si è verificato nel senese. Undici scosse di terremoto (la più forte di magnitudo 2.4, tutte ipocentro tra 7 e 10 km) sono state registrate dalla Sala Sismica INGV-Roma, dalle 06:01 alle 06:57, a Castiglione d’Orcia, in provincia di Siena. Lo ...

Roma - Pellegrini : 'Vittoria essenziale. Non ero scarso prima - ora non sono un fenomeno. E su Cristante...' : Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato a Sky Sport dopo il match contro il Cska Mosca: 'Abbiamo fatto un'ottima partita oggi, dal campo ho avuto l'idea che fosse meno semplice di quello che può essere sembrata. Loro sono un'ottima squadra, ...

Roma - euforia Manolas : "Sì - sono l'uomo Champions" : sono 'l'uomo Champions'. È un Manolas euforico quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport nel post vittoria contro il Cska, gara nella quale il suo contributo è stato determinante, non solo per la rete del momentaneo vantaggio della Roma. E a proposito di Roma, è questo il vero volto ...

Roma - Manolas : 'Sono l'uomo Champions! Vittoria che deve darci certezze anche per il campionato' : Al termine della partita vinta contro il Cska Mosca, il difensore della Roma Kostas Manolas ha parlato a Sky Sport: 'Era un partita molto complicata, una squadra che sa giocare la palla, però abbiamo visto che quando la Roma è in difficoltà sa uscire da questi momenti e oggi ne siamo usciti alla grande. ...

Conte : Champions League? sono tifoso della Roma : Roma – “Stasera c’e’ la Champions. Io sono tifoso della Roma”. Cosi’ il presidente del consiglio Giuseppe Conte risponde a chi gli chiede se stasera ci sara’ il vertice di governo. L'articolo Conte: Champions League? sono tifoso della Roma proviene da RomaDailyNews.

Roma - Dzeko : 'Se sono nervoso è perchè non mi piace perdere' : In conferenza stampa alla vigilia di Cska-Roma, insieme a Di Francesco, c'era Edin Dzeko che ha cosi risposto alle domande dei giornalisti Campionato e Champions 'E' difficile da spiegare perché in ...