(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)0; if (d.getElementById(id)) return; js = ...

Come scaricare Aptoide : Sappiamo Come Android, rispetto alla concorrenza, sia un sistema operativo molto aperto. Ad esempio, l’OS consente di installare applicazioni da file APK o da store alternativi al classico Google Play Store. In questa guida odierna, leggi di più...

Scossa di terremoto magnitudo 6.3 nelle Isole Tonga [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Nazionale - Tonali è il primo millennial ad essere convocato tra i grandi : Il ct della Nazionale Roberto Mancini sta proseguendo sulla stessa linea delle prima convocazioni, una linea decisamente verde: dopo Nicolò Zaniolo, adesso è il turno di Sandro Tonali, primo calciatore nato dopo il 2000 a vestire la maglia azzurra dei “grandi”. Il centrocampista del Brescia appena diciottenne gioca da regista e, oltre a conquistare il posto da titolare, è già uno dei più forti del campionato cadetto. La Serie A ...

Domenica 11 Novembre 3° Mobility Day : iniziative in città : Nel pomeriggio, dalle 15.30, i bambini potranno divertirsi con attività dedicate agli animali in via d'estinzione proposte da Scienza Divertente. Le iniziative dei Musei Civici Al Museo Archeologico ...

Chi era Sisto - l'italiano ucciso a Melbourne : Tra gli avventori del bar, oltre a tanti uomini della politica, c'era anche l'attore Russell Crowe , che in un post su Twitter ha voluto ricordare così Sisto: "Sisto, il mio cuore si spezza - ha ...

Immigrati - Matteo Salvini : 'Atto ostile contro l'Italia' - il sospetto sull'ultimo sbarco : Il sospetto di Matteo Salvini dopo l'ultimo sbarco di Immigrati sulle nostre coste è fortissimo: 'Troppi indizi ci fanno credere di essere di fronte a un vero e proprio atto ostile di un altro Paese ...

Juventus - Pogba per gennaio : tutto su De Ligt : Non solo il settore appare bisognoso di un rinforzo, ma il francese campione del mondo era un nome su cui si ragionava già nell'ultima estate. Lui non aveva mai nascosto l'amore per la Juventus come, ...

La Meloni leader dei sovranisti "E Fi? Lì preferiscono il sovrano..." : Un nuovo soggetto politico "sovranista e conservatore" guidato da Giorgia Meloni che dovrebbe fare il proprio debutto alle elezioni europee del maggio 2019. Francesco Storace, ex leader de La Destra, parlando con Affaritaliani.it afferma Segui su affaritaliani.it

Migranti - Viminale : barca 'scortata' da Malta verso Italia : Segui su affarItaliani.it

Quota 100 con penalizzazioni sull'assegno? Ecco la verità : Segui su affaritaliani.it

Incendi in California - evacuata Malibu : 157 mila in fuga : Segui su affaritaliani.it

Lo studio sui tedeschi che allarma l'Ue Il 40% vorrebbe un sistema autoritario : Segui su affaritaliani.it

Pelle del viso rilassata e spenta?Ecco i segreti del metodo PESCA : Segui su affaritaliani.it

Sconti pazzi con il Black FridayItaliani a caccia delle offerte migliori : Segui su affaritaliani.it