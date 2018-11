3 milioni di persone sono fuggite dal Venezuela

8mila persone dovranno trovare 3 lavori a 6 milioni di disoccupati. Il reddito di cittadinanza è impossibile. : La stessa sottosegretaria all'Economia, Laura Castelli, nei giorni scorsi ha dichiarato che "I centri per l'impiego che ereditiamo sono fermi al secolo scorso." Laura Castelli Strumenti a parte, ...

Abusivismo edilizio - in Italia 7 - 5 milioni di persone sono a rischio : La casa abusiva, dimora delle 9 vittime dell’alluvione a Casteldaccia (Palermo), 04/11/18 (Foto: Guglielmo Mangiapane/LaPresse) Il maltempo è costato la vita a una trentina di persone negli ultimi giorni: non c’è solo il caso di Casteldaccia, per quanto molto doloroso. È opinione ormai diffusa che il clima sarà sempre meno clemente e che, più che l’avversità meteorologica, a fare vittime saranno la gestione del territorio e ...

Smog - quasi quattro milioni di persone in Europa vivono in aree ad alto inquinamento. Il 95% è nel Nord Italia : Il nostro Paese è al primo posto in Europa per morti da biossido di azoto (20.500 vittime) e per l’ozono (3.200) e al secondo posto per i decessi causati dall’inquinamento da Pm2.5 (60.600 i decessi). Per capire meglio le cause e le proporzioni del problema nel nostro Paese, basta una percentuale: in tutto il Vecchio Continente ci sono 3,9 milioni di persone che abitano in aree dove sono superati contemporaneamente e regolarmente i limiti dei ...

Lavoro - 4 - 8 milioni di persone in disagio occupazionale : Non sono incoraggianti i risultati del rapporto 'Disuguaglianze e disagio nel Lavoro', elaborati dalla fondazione di Vittorio della Cgil. I dati presi dalle statistiche Istat evidenziano che sono 4,88 ...

Salute : milioni di persone ogni anno al pronto soccorso per attacchi d’asma - ecco qual è la causa più insidiosa : Sono diverse milioni gli individui nel mondo che finiscono ogni anno in pronto soccorso a causa di un attacco di asma dovuto all’inquinamento da traffico e industriale, da esposizione sia a ozono che ha forte azione irritante sulle vie respiratorie, sia a ‘particolato fine’, ovvero quelle particelle inquinanti che finiscono in profondità nei polmoni. A rivelarlo è uno studio, il primo del genere, condotto da Susan Anenberg, ...

In Italia cresce la “povertà energetica” : 9 milioni di persone non riescono a pagare le bollette : Stando a quanto riportato dalla rivista Energia, in Italia sta crescendo considerevolmente il fenomeno della cosiddetta "povertà energetica", ovvero il fenomeno per il quale circa 9 milioni di Italiani non riescono a pagare le bollette o non riescono riscaldare in maniera adeguata la propria abitazione.Continua a leggere

Cosenza - società pubblicitaria non dichiara 4 - 5 milioni di euro ed evade oltre 1 - 3 milioni di euro di imposte. Denunciate due persone : Cosenza - La Compagnia della Guardia di Finanza di Paola ha scoperto un evasore fiscale, che dal 2013 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi pur avendo conseguito ricavi per 4,5 milioni di ...

Il WWF lancia l’sos oceani : “Risorse al limite - 800 milioni di persone a rischio per sfruttamento insostenibile” : In occasione del World Food Day – la Giornata Mondiale dell’Alimentazione – il WWF punta i riflettori sugli oceani, ambienti tra i più sfruttati del pianeta: il 33% degli stock ittici mondiali monitorati è sfruttato in eccesso e più del 60% è sfruttato al massimo delle loro capacità. 3 miliardi di persone nel mondo consumano pesce, così ché il drammatico impatto della pesca insostenibile mette a rischio non solo gli stock ittici, ma ...

Gli hacker hanno rubato a Facebook informazioni sensibili su 30 milioni di persone : Facebook ha subito un attacco che ha dato agli hacker accesso ai dati personali di quasi 30 milioni di utenti. In una nota diffusa dal social network si ammette che sono state violate informazioni sensibili come le ricerche recenti e il luogo di lavoro. In un primo tempo, riferisce The Information, Facebook temeva che il numero fosse ancora più alto, ma questo non serve di certo a consolare gli utenti la cui pazienza ...

68 - 5 milioni le persone in tutto il mondo costrette ad abbandonare la propria casa : I dati del Cesvi , l'ong Cooperazione e sviluppo, , evidenziati dall'Indice globale della fame presentato giovedì 11 ottobre all'Ispi di Milano

Salute Mentale - soffrono di disturbi 17 milioni di persone : attenzione all'adolescenza : IL RISCHIO NUOVE SOSTANZE Il mondo che cambia è anche il mondo delle nuove sostanze d'abuso, dell'offerta sempre più varia e a basso costo di nuove molecole ad azione psicotropa i cui effetti a lungo ...

Il Lago Ciad rischia di scomparire : a rischio milioni di persone : "Le promesse di finanziamento, per quanto importanti, non bastano. Servono stanziamenti concreti e, soprattutto, interventi che coinvolgano le comunità locali. In gioco c'è il futuro di milioni di ...

India : Modi ricorda Gandhi - "faro di speranza per milioni di persone in tutto il mondo" : Nuova Delhi, 02 ott 09:59 - , Agenzia Nova, - Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha inaugurato oggi a Nuova Delhi Delhi la conferenza Mahatma Gandhi International Sanitation... , Inn,

Reddito di cittadinanza a 6 - 5 milioni di persone? Ecco perché l’importo potrebbe essere meno della metà del Rei : Alzare l’asticella del deficit fino al 2,4% del Pil «ha liberato 10 miliardi per il Reddito di cittadinanza» che a detta del vicepremier Luigi Di Maio restituirà un «futuro a 6 milioni e mezzo di persone». -- Ora la domanda sorge spontanea: quale sarà l’importo effettivo di questa nuova ciambella di salvataggio che potrebbe aiutare tante persone a riemergere da situazioni di difficoltà economiche? Facendo una semplice operazione– 10 miliardi ...