2 | 7 mln per lavori Basilica S Marco

Cdm dichiara emergenza per 11 Regioni - stanziati 53 mln. Conte promette altri 200 milioni : Una quindicina di milioni per il Veneto, sette per la Liguria, quattro per il Lazio e circa tre per le altre otto Regioni colpite dagli eventi meteorologici eccezionali che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018. Nell'immediato il governo ha messo infatti a disposizione risorse per 53 milioni e mezzo destinate agli interventi di ripristino della viabilità e al completamento delle operazioni di soccorso e pronto intervento. ...

'Ndrangheta - sequestrati a due imprenditori beni per 212 mln : Roma, 8 nov., askanews, - Sequestrato dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria un patrimonio valutato in 212 milioni di euro, tra imprese commerciali, beni mobili, immobili e disponibilità ...

Maltempo - Conte : per emergenza 153 - 5 mln : 16.26 Domani il CdM delibererà lo stato di emergenza per le regioni che lo hanno chiesto e metterà a disposizione subito 53,5 mln di euro.Lo ha detto il premier Conte al question time, sul Maltempo, aggiungendo che altri 100mln saranno attinti dal fondo esigenze indifferebili, per un totale di 153,5 mln. Poi ha annunciato per fine mese un piano straordinario contro il dissesto idrogeologico: nella Legge di Bilancio sono previsti 900mln in 3 ...

Football Leaks : rivelazione clamorosa - il Real offrì 215 mln per Mbappè : MBAPPE RECORD- Un affare che sarebbe stato ancor più clamoroso di quanto non sia stato. Il passaggio di Mbappè dal Monaco al PSG, nell’estate del 2017, salì agli onori della cronaca per il prezzo record del cartellino per un under 20 (180 milioni di euro tra prestito e riscatto, formula adottata per aggirare i paletti […] L'articolo Football Leaks: rivelazione clamorosa, il Real offrì 215 mln per Mbappè proviene da Serie A News Calcio - ...

Foggia - truffa sul bonus 80 euro : sequestrati beni per 1 - 5 mln : Roma, 7 nov., askanews, - Con un'operazione chiamata "bonus 80", la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia ha sequestrato beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per oltre 1,5 ...

Venezia : per la laguna finanziati interventi per 15 mln di euro (2) : (AdnKronos) - “Grazie a questa manovra - conclude Marcato – sarà possibile dar corso o completare un ampio pacchetto di azioni a cui corrispondono specifiche urgenze e aspettative e che, nel quadro delle politiche perseguite dall’Amministrazione regionale, intende indirizzare l’entroterra Veneziano,

Venezia : per la laguna finanziati interventi per 15 mln di euro : Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - “Il consiglio regionale ha approvato oggi un provvedimento che consente di riallocare rilevanti risorse finanziarie, a valere sui finanziamenti della Legge Speciale per Venezia, derivanti da economie delle spese accertate. Si tratta di un grande risultato che consente d

M5s - r.cittadinanza per 4 - 5 mln persone : ANSA, - ROMA, 5 NOV - "Lo ripetiamo ancora una volta: sul Reddito di Cittadinanza, sul taglio alle pensioni d'oro, sulla quota 100 e tutte le altre misure della Manovra il Movimento 5 Stelle non ...