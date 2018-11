YouTube arriva su Nintendo Switch | download e come funziona

Nintendo Switch - finalmente arriva YouTube : Tra tutti i pregi di Nintendo Switch, non si può dire certo che la console Nintendo sia la piattaforma ideale per godersi video in streaming. Sul piccolo schermo del gadget nipponico ancora non c’è traccia di Netflix né di altri servizi simili, e perfino un’app fondamentale e onnipresente come YouTube ancora latita. Le cose però potrebbero presto cambiare, almeno per quel che riguarda il servizio di proprietà di Google. Secondo ...

YouTube Kids arriva su smart display - Google Home e TV con Cast : Il sempre più popolare servizio di YouTube Kids è finalmente sbarcato su smart display, Google Home e televisori collegati con Cast L'articolo YouTube Kids arriva su smart display, Google Home e TV con Cast proviene da TuttoAndroid.

Arrivati DAZN e Spotify su Sky Q : come scaricare le app - dettagli su Netflix e YouTube : Ecco arrivare le app DAZN e Spotify su Sky Q, oltre che a quella di Vevo. La piattaforma è stata implementata in modo tale da semplificare il più possibile l'esperienza utente, potendo passare da un prodotto all'altro, il tutto attraverso un solo telecomando. Le novità in programma non terminano qui, dal momento che la pay per view (che si dice potrebbe acquistare Premium da Mediaset già nel mese di novembre) ha annunciato l'arrivo nel 2019, ...

Jenny De Nucci - la famosa YouTuber arriva in tv : ecco dove la vedremo : Jenny De Nucci diventata famosa prima con Il Collegio su Raidue e poi con i suoi video su Musical.ly che l'hanno fatto diventare uno del volti più amati e seguiti dell'app della musica. Ora Jenny è ...

iPhone XS e iPhone XS Max : arriva il supporto alla visione di contenuti HDR su YouTube : YouTube finalmente si aggiorna ed aggiunge il supporto all’ HDR sui nuovi gioiellini di casa Apple, iPhone XS e iPhone XS Max. Erano in vendita da poco meno di 7 giorni, ma gli acquirenti dei nuovi iPhone avevano già notato una fastidiosa mancanza sui loro dispositivi: fino ad oggi non c’era la possibilità di accedere a contenuti in HDR su YouTube. La cosa era resa ancora più strana dal fatto che su altri dispositivi più ...

YouTube Kids arriva in Italia - i genitori diventano curatori di contenuti : Volete che vostro figlio guardi i filmati dedicati alla scienza e al Lego, ma non gradite mostrargli i video di unboxing dei giocattoli , per evitare poi di dover gestire le sue richieste? In pochi ...

YouTube Kids - arrivano in Italia i video a prova di famiglia : Raccolte dei partner : i nostri partner proporranno delle raccolte di canali affidabili su una varietà di argomenti, dalle arti e mestieri alla musica, allo sport, all'apprendimento e molto altro ...

YouTube Kids arriva in Italia con cartoni animati e contenuti sicuri per i più piccoli : Il Museo della Scienza e della Tecnica, ad esempio, creerà liste di contenuti con indirizzo scientifico ed educativo. YouTube Kids, disponibile per iOS e Android, supporta sia Chromecast che i video ...

YouTube Kids - arriva in Italia la piattaforma video a prova di bambino : Dopo il recente lancio di YouTube Premium e Music, la piattaforma video più grande al mondo fa debuttare anche in Italia un’altra delle sue novità: si tratta di YouTube Kids, un’app disponibile al download da oggi, 12 settembre. L’applicazione funge da aggregatore di tutti i contenuti riservati ai bambini, con particolare riferimento al target che va dai 2 ai 10 anni. Essendo un ambiente separato rispetto allo YouTube ...

YouTube Kids arriva in Italia. Ecco la tv dei bambini secondo Google : Poca la pubblicità e contenuti controllati. I genitori potranno selezionare il palinsesto per i loro figli e impostare il tempo massimo dedicato a cartoni e show. Gratuito, per smart tv, tablet e smartphone