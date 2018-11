Xiaomi Mi A1 si aggiorna con le patch di novembre | Honor 7X con quelle di ottobre

Aggiornamenti con patch di sicurezza in rilascio per Honor 9 Lite - Xiaomi Mi A2 Lite - Samsung Galaxy A8 (2018) e Tab S4 : Xiaomi Mi A2 Lite riceve le patch di sicurezza Android di novembre 2018, invece Honor 9 Lite, Samsung Galaxy A8 (2018) e Tab S4 quelle di ottobre L'articolo Aggiornamenti con patch di sicurezza in rilascio per Honor 9 Lite, Xiaomi Mi A2 Lite, Samsung Galaxy A8 (2018) e Tab S4 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi POCOPHONE F1 sarà aggiornato ad Android Q : POCOPHONE F1 è uscito da qualche tempo con l’obiettivo di essere un top di gamma ad un prezzo molto basso. In realtà non tutti gli elementi di questo smartphone sono da top, ma questo lo leggi di più...

Xiaomi Mi Band 3 si aggiorna con le previsioni meteo : Xiaomi Mi Band 3 è l’ultimo fitness tracker presentato dall’omonima azienda cinese che già con i prodotti precedenti, aveva stravolto il mercato dei bracciali sportivi. Con il nuovo modello sono state introdotte delle ottime migliorie leggi di più...

Tabella aggiornamenti Oreo e Pie per smartphone Xiaomi : info ufficiali : Siete in possesso di un dispositivo Xiaomi e volete sapere quando esattamente il vostro terminale riceverà l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo o ad Android 9.0 Pie? L'azienda cinese ha di recente pubblicato una roadmap, allo scopo di fornire indicazioni meno imprecise circa il rilascio degli upgrade dedicati ad alcuni dei suoi principali modelli. Innanzitutto, l'OEM ha precisato che Xiaomi Mi5, Mi5S, Mi 8 Se, Mi 6, Mi Note 3 e Mi Mix hanno ...

La fotocamera di Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 riceverà un aggiornamento con le funzioni di Mi MIX 3 : Lei Jun ha annunciato che Xiaomi mi MIX 2S e Mi 8, che utilizzano lo stesso comparto fotografico di MIX 3, riceveranno un aggiornamento della fotocamera. L'articolo La fotocamera di Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 riceverà un aggiornamento con le funzioni di Mi MIX 3 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi rilascia la roadmap degli aggiornamenti Android Pie e Oreo di fine 2018 : Sfortunatamente l'azienda cinese non ha elencato i dispositivi che saranno esclusi al cento per cento da Android Pie 9.0, e se questa politica sarà valida anche per dispositivi di fascia più bassa ma ...

Xiaomi svela gli smartphone che saranno aggiornati ad Android 9 Pie : Il team di sviluppo di MIUI ha rilasciato l'elenco ufficiale dei dispositivi che riceveranno l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo o 9.0 Pie. L'articolo Xiaomi svela gli smartphone che saranno aggiornati ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi rilascia il primo aggiornamento per Xiaomi Mi TV 4 Pro - 4A Pro e 4C Pro : Xiaomi rilascia il primo aggiornamento firmware per le smart TV della serie 4 Pro, 4A Pro e 4C Pro commercializzate da poco in India. L'articolo Xiaomi rilascia il primo aggiornamento per Xiaomi Mi TV 4 Pro, 4A Pro e 4C Pro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Mix 2S l’aggiornamento Android Pie stabile con MIUI 10 in arrivo : le offerte : Xiaomi Mi Mix 2S sarà ufficialmente il primo smartphone dell’azienda cinese a ricevere l’aggiornamento ad Android Pie 9.0 con interfaccia MIUI 10 stabile.Non sappiamo quando effettivamente Xiaomi inizierà a rilasciare l’aggiornamento Android Pie 9.0 con MIUI 10 stabile per il suo top di gamma Mi Mix 2S, ma i tempi sembrano ormai maturi.Xiaomi Mi Mix 2S l’aggiornamento stabile ad Android Pie 9.0 con MIUI 10 è ormai ...

Aggiornamenti in roll out per Samsung Galaxy Note 9 - Galaxy A8 (2018) - Galaxy Note 3 - Galaxy S8 - Honor 7X - Xiaomi Mi A1 - Sony Xperia X - X Compact - XZ e XZs : Oggi ci sono Aggiornamenti in roll out per Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy A8 (2018), Galaxy Note 3, Galaxy S8, Honor 7X, Xiaomi Mi A1, Sony Xperia X, X Compact, XZ e XZs L'articolo Aggiornamenti in roll out per Samsung Galaxy Note 9, Galaxy A8 (2018), Galaxy Note 3, Galaxy S8, Honor 7X, Xiaomi Mi A1, Sony Xperia X, X Compact, XZ e XZs proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A2 Lite e Nokia 6.1 si aggiornano con le patch di sicurezza di settembre : Un nuovo aggiornamento per Xiaomi Mi A2 Lite e Nokia 6.1 è in arrivo e introduce le patch di sicurezza aggiornate al mese di settembre. L'articolo Xiaomi Mi A2 Lite e Nokia 6.1 si aggiornano con le patch di sicurezza di settembre proviene da TuttoAndroid.

A cascata su smartphone Samsung - Huawei e Xiaomi aggiornamenti Vodafone a fine settembre : Dopo una lunghissima sosta, abbiamo ricevuto proprio in questi giorni un segnale da Vodafone per quanto riguarda la distribuzione di nuovi aggiornamenti software di fine settembre dedicati ai modelli brandizzati, soprattutto per coloro che hanno deciso di puntare su modelli commercializzati da Samsung, Huawei e Xiaomi. Quali modelli hanno riscontrato un segno di vita di recente e quando è previsto il rollout, lì dove ancora non è avvenuto? ...

Xiaomi Mi A2 si aggiorna con le patch di Settembre : Xiaomi per il momento non sembra andare troppo d’accordo con Android One, visti gli inconvenienti avuti col rilascio di Oreo su Mi A1 ed ora con le patch di sicurezza di Settembre su Mi A2. Nel caso di quest’ultimo l’aggiornamento era stato rilasciato ad inizio mese, ma a causa di alcuni problemi riscontrati, è stato momentaneamente sospeso ed è tornato disponibile via OTA nelle ultime ore. L’update L’aggiornamento, ...