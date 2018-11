Xbox One X consente di interagire con i caminetti elettrici!

11-11 : Memories Retold è disponibile per PS4 - Xbox One e PC in occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale : Bandai Namco Entertainment Europe annuncia che 11-11: Memories Retold, un'esperienza narrativa ambientata durante la Prima Guerra Mondiale e creata in collaborazione con Aardman e DigixArt, è ora disponibile per Xbox One, Playstation 4 e PC.11-11: Memories Retold è un'emozionante avventura sulla vita nella Prima Guerra Mondiale in entrambi gli schieramenti del fronte. Infatti, i giocatori controlleranno sia Harry, un giovane fotografo canadese ...

X018 : Humble Bundle potrebbe approdare anche su Xbox One : Microsoft si sta preparando per il suo evento X018 in programma per domani, 10 novembre, con una serie di importanti annunci dedicati al mondo Xbox. I giocatori possono aspettarsi grandi novità dalle prime e terze parti a Città del Messico, che coprono sia i giochi per Xbox One che per Windows 10. Ora, grazie alla segnalazione di Windowscentral, scopriamo che Humble Bundle sarà molto probabilmente tra i protagonisti, stando a un tweet criptico ...

A pochi giorni dall'X018 spuntano le versioni Xbox One di Age of Empires : Definitive Edition e Rise of Nations : Ormai pochi giorni ci separano dall'X018, l'evento di Microsoft in programma questo weekend dedicato interamente al mondo Xbox.Questa mattina abbiamo scoperto quali saranno i sicuri protagonisti della manifestazione di Città del Messico, sappiamo che ci sarà spazio per Crackdown 3, Minecraft, Sea of ​​Thieves, State of Decay 2 e Forza Horizon 4 ma, come confermato da Microsoft, ci sono anche delle sorprese per i giocatori.Cosa ...

Cosa cambia in FIFA 19 dopo il Title Update 3 : uscita aggiornamento su PC - PS4 e Xbox One : Electronic Arts ha finalmente reso disponibile il Title Update 3 per FIFA 19 su PC. In leggero ritardo rispetto al previsto, l’aggiornamento dovrebbe essere rilasciato la prossima settimana anche su Xbox One e PlayStation 4. A questo punto però possiamo scoprire Cosa cambia con il nuovo aggiornamento di FIFA 19 grazie a quello già rilasciato su PC. Cosa cambia in FIFA 19 con il Title Update 3 La nuova patch porta una serie di migliorie nel ...

PUBG e PES 2019 GRATIS : Come averli su Xbox ONE : PUBG si avvicina alla conclusione della BETA, con il rilascio della patch 1.0 il gioco sarà finalmente disponibile nella sua versione definitiva, seppure soggetta ad aggiornamenti futuri. Per festeggiare il lieto evento e l’arrivo dell‘X018 di Città del Messico, Microsoft ha deciso di REGALARE PUBG e PES 2019. PUBG e PES 2019 GRATIS: Ecco Come averli! A partire da oggi e per un periodo di tempo limitato, potete ...

L’app ufficiale di TIMvision arriva anche su Xbox One : Dopo Windows 10 e Windows 10 Mobile, l’app ufficiale del famoso servizio on demand italiano TIMvision è adesso compatibile anche con le console Xbox One. Descrizione TIMvision è la nuova TV di TIM che ti segue ovunque. • Serie tv in anteprima esclusiva, Originals, film in prima visione a pochi mesi dall’uscita in sala, cartoni e intrattenimento. • Tutto disponibile in un abbonamento mensile senza interruzioni o banner pubblicitari. • ...

Xbox One : PUBG e PES 2019 gratuiti sul Microsoft Store per un tempo limitato : Microsoft aveva promesso che, in occasione dell’evento XO18, avrebbe svelato grandissime novità per i fan di PUBG e sembra che una di queste sia proprio il download gratuito. Da alcune ore, infatti, PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) risulta essere del tutto gratis sul Microsoft Store mentre si vocifera che, durante il corso delle prossime settimane, dovrebbe fare il suo approdo anche su PlayStation 4 in seguito al termine del ...

DYNASTY WARRIORS 9 TRIAL arriva su PS4 e Xbox One : KOEI TECMO Europe è felice di annunciare che DYNASTY WARRIORS 9 TRIAL, una nuova versione del popolare franchise, sarà disponibile in Europa il 14 novembre per PlayStation 4, il 21 novembre per Xbox One e da oggi su Steam. DYNASTY WARRIORS 9 TRIAL arriva anche su console DYNASTY WARRIORS 9 TRIAL consente ai giocatori di scegliere fino a tre personaggi, dal roster di 90 personaggi giocabili nella modalità storia di DYNASTY ...

Pro Evolution Soccer 2019 è disponibile gratuitamente su Xbox One per un periodo di tempo limitato : Grazie alla segnalazione di Wccftech apprendiamo che Pro Evolution Soccer 2019 è ora disponibile gratuitamente su Xbox One per un periodo di tempo limitato.Dopo PlayerUnknown's Battlegrounds, dunque, anche il titolo di calcio di Konami può essere vostro senza spendere nulla. Sul Microsoft Store, stavolta viene sottolineato che si tratta di una prova gratuita della versione completa di PES 2019.Molto probabilmente, la comparsa di questi ...

TIMVISION arriva sulla console di giochi Xbox One : Una grande novità per tutti gli appassionati di gaming che possono ora accedere all’App TIMVISION direttamente dalla loro console. Tutto il meglio di cartoni, cinema, serie TV, documentari, sempre on demand, è disponibile anche nel mondo Xbox One. Sarà possibile fruire del ricco catalogo in un solo abbonamento mensile senza vincoli di durata accedendo direttamente alle applicazioni della console Xbox One. TIMVISION ...

PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One disponibile gratuitamente per un periodo di tempo limitato : PlayerUnknown's Battlegrounds potrebbe aver perso popolarità in seguito al successo dei suoi diretti concorrenti, ma non si può negare che sia ancora una delle migliori esperienze di battaglia reale sul mercato in questo momento. Se non l'avete mai provato prima ci sono ottime notizie per voi.Come riporta Gamingbolt, al momento è possibile scaricare gratuitamente PlayerUnknown's Battlegrounds su Xbox One. Come menziona la sua pagina sul ...

Mass Effect Andromeda si aggiunge alla lista dei giochi Xbox One X Enhanced : Oggi, 7 novembre, si festeggia l'N7 Day e anche se non sembra che avremo presto un nuovo gioco della serie Mass Effect visto l'imminente arrivo di Anthem, il giorno celebrativo per il franchise iconico di BioWare ha riservato comunque una sorpresa.Come segnala Comicbook, quando un gioco diventa "Xbox One X Enhanced", significa che è stato revisionato visivamente e in termini di prestazioni per la console premium di Microsoft. Molti titoli più ...