X Factor | fuori Emanuele Fedez canta per il figlio e bacia Chiara

X Factor 2018 - terzo live : fuori Emanuele Bertelli - in carica la squadra di Manuel Agnelli : Alla presentazione di X Factor 2018, prima della messa in onda delle puntate registrate con Asia Argento, era stato detto che questo avrebbe potuto essere l’anno delle ragazze giovani. E, in effetti, al termine del terzo live show di XF12, in onda giovedì 8 novembre su Sky Uno, è proprio il team Donne Under a essere ancora integro. Parte del merito va senz’altro al talento delle concorrenti, ma un po’ anche al loro capitano ...

X Factor 2018 - secondo live : fuori i Red Bricks Foundation : Al termine della seconda puntata live di X Factor 2018, in onda giovedì 1 novembre su Sky Uno, viene il dubbio che la dodicesima edizione del talent show abbia un motore diesel e che andrà scaldandosi strada facendo.-- Dopo una prima puntata che è quasi sembrata di prove generali, soprattutto per il nuovo giudice Lodo Guenzi, nel secondo live si sono avvisate le prime correzioni e segnali che la gara, anche per i giudici, potrebbe trasformarsi ...

X Factor - è l'anno delle donne superstar : fuori i Red Bricks Foundation : A sole due puntate dall'inizio dei live, un fatto è già evidente: è l'edizione delle donne . In poche ore, infatti, sono già emerse le vere star di questa stagione del talent . Diverse fra loro, per ...

X Factor 2018 : Seveso Casino Palace cantano Giovane fuoriclasse VIDEO : La prima puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 25 ottobre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si sono esibiti i Seveso Casino Palace della categoria Gruppi di Lodo Guenzi. Ecco la loro esibizione e il brano che hanno cantato. RIASSUNTO DEL PRIMO LIVE X Factor 2018: Seveso Casino Palace cantano Giovane fuoriclasse I Seveso Casino Palace sono arrivati ai ...

Morgan : "Asia Argento fuori da X Factor 12? Le persone vanno giudicate per il talento non per le storie personali" : Morgan, nelle ultime ore, ha difeso, a spada tratta, l'ex compagna, Asia Argento (mamma di sua figlia Anna Lou), fatta fuori dalla giuria di 'X Factor 12', durante la fase dei Live per lo scandalo molestie ai danni del giovane collega Jimmy Bennett.prosegui la letturaMorgan: "Asia Argento fuori da X Factor 12? Le persone vanno giudicate per il talento non per le storie personali" pubblicato su Gossipblog.it 19 ottobre 2018 13:15.

Asia Argento : 'Ci tenevo a X Factor - sono fuori e non è stata una mia scelta' : Asia Argento è stata definitivamente sostituita al banco dei giudici di X Factor 12. A nulla sono valsi gli appelli dei colleghi e l’affetto dei supporters per far restare l'attrice al suo posto. Ecco la verità nell'ultimo post di Asia Argento prima del suo addio al talent show. L'ex giudice di X Factor commenta il suo congedo e la sostituzione con Lodo Guenzi svelando un'indiscrezione in merito al suo allontanamento. Il post amaro e quei ...

«X Factor 12» : Asia Argento - dunque - è davvero fuori. Ed è un peccato : X Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiIn trasmissione era stata presentata come la «new entry» di questa edizione, «un’artista conosciuta in tutto il mondo», accolta con applausi e ...

Fedez - scelte over / Naomi Rivieccio agli Home Visit - fuori Danilo Turco (X Factor 2018) : Fedez, le scelte per la categoria over di X Factor 2018: al giudice il compito di decidere ai Bootcamp quali concorrenti porterà agli Home Visit di quasta edizione.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 23:27:00 GMT)

X Factor 2018 - Audizioni/ Asia Argento fatta fuori : ottimo esordio - si pensa già al nome del sostituto : X-Factor 2018 Audizioni: debutto anomalo per Asia Argento che piange con la canzone di Elena Piacentini. Il commento di Selvaggia Lucarelli e gli ascolti top.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 17:01:00 GMT)

X Factor 2018 - AUDIZIONI/ Asia Argento fatta fuori ma il pubblico cambia subito idea : "Non deve andare via" : X-FACTOR 2018 AUDIZIONI: debutto anomalo per Asia Argento che piange con la canzone di Elena Piacentini. Il commento di Selvaggia Lucarelli e gli ascolti top.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 14:30:00 GMT)

X Factor 2018 - audizioni/ "Asia Argento fatta fuori nell'unica esperienza in cui sembrava brava". Ascolti top : X-Factor 2018 audizioni: debutto anomalo per Asia Argento che piange con la canzone di Elena Piacentini. Il commento di Selvaggia Lucarelli e gli Ascolti top.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 12:00:00 GMT)

“Cosa? Non esiste!”. X Factor 12 : fuori Asia Argento - “arriva lui”. Ma i social già tuonano : Alla fine, Asia Argento è fuori da X Factor 12. Dopo settimane di ipotesi e sospetti, è deciso: l’attrice, travolta dalle pesanti accuse sessuali di Jimmy Bennett, non ricoprirà il ruolo di giudice all’interno del talent show condotto da Alessandro Cattelan. Una decisione che è stata ufficializzata il 5 settembre, alla vigilia del debutto della nuova edizione: Asia verrà sostituita ma in corsa, ai live. E infatti la prima ...

Nuove rivelazioni su Jimmy Bennett molestatore della sua ex riabilitano Asia Argento ormai fuori da X Factor? : Un Jimmy Bennett molestatore, ossessivo e pieno di problemi personali: questo il ritratto che emerge dal resoconto di alcuni investigatori chiamati a scavare nella vita del ragazzo, assurto all'onore delle cronache per aver chiesto ad Asia Argento un risarcimento danni per un presunto caso di molestie sessuali. La vicenda è ormai nota: l'attrice e regista ha scelto, in accordo con l'allora compagno Anthony Bourdain morto suicida lo scorso ...

X Factor 12 : Asia Argento fuori dai Live - Benji e Fede conducono X Factor Daily : X Factor 12: Asia Argento fuori dai Live. Sarà presente solo alle audizioni. Tra pochi giorni sarà reso noto il nome del sostituto. Intanto è stata annunciata la conduzione della striscia giornaliera del X Factor Daily per Benji e Fede. SCOPRI TUTTO SU #XF12 X Factor 12: Asia Argento non sarà giudice ai Live Asia Argento non sarà il giudice dei Live di X Factor 2018. Oggi la conferma ufficiale nella conferenza stampa di ...