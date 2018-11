Wenger | ' Il Real Madrid non mi ha contattato'

corrieredellosport

(Di venerdì 9 novembre 2018) ROMA - ' Ilnon mi haper cui non si puo' dire che abbia detto no '. Arsenesmentisce a 'beIN Sport' di essere stato avvicinato dai Blancos per prendere le redini della squadra dopo l'esonero di Lopetegui . Fermo da giugno, dopo l'addio all' Arsenal , ' non ho ancora preso alcuna decisione sul ...