Walter Nudo sta fingendo al Gf Vip? “Non gli credo molto” | duro attacco al gieffino

GfVip - la 'notte in lacrime' di Francesca Cipriani dopo il no di Walter Nudo : L'incontro tra Francesca Cipriani e Walter Nudo all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2018, non è andato esattamente come si aspettava Francesca. L'ex Pupa è entrata nella casa super ...

GF Vip - il siparietto tra Francesca Cipriani e Walter Nudo finisce nell’imbarazzo : E finalmente al Grande Fratello Vip 2018 Francesca Cipriani ha potuto incontrare Walter Nudo, il concorrente per cui, dice, ha preso una bella cotta. Da tempo, infatti, la ex Pupa parla del suo interesse nei confronti del ‘guru’ della Casa e, dopo vari slittamenti, nella nona puntata del reality è potuta entrare e svelarsi. Il siparietto tra la Cipriani e Nudo è andato in onda sul finire della diretta, quindi magari ve lo siete perso. Era tutto ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesca Cipriani si dichiara - ma Walter Nudo è distratto dal suo decolletè : «scusa - mi cade l'occhio» : L'atteso incontro tra Francesca Cipriani e Walter Nudo è finalmente avvenuto durante la diretta della nona puntata che abbiamo seguito su Leggo.it . La Cipriani indossa un abito che mette il risalto ...

Grande Fratello Vip - Nona Puntata : Francesca Cipriani si Dichiara Per Walter Nudo! : Al Grande Fratello Vip, niente è come sembra. Durante la Nona Puntata, è accaduto di tutto. Walter Nudo è stato eliminato, ma quando è entrato in studio, ha appreso una verità inaspettata. Gli autori birichini del programma hanno destabilizzato gli equilibri dei coinquilini. Grande Fratello Vip: Elia Fongaro entra nella casa per fare una sorpresa a Jane Alexander. Gli autori fanno credere a Walter Nudo di essere stato eliminato, ma quando ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta nona puntata : colpo di scena - Walter Nudo è salvo. Fabio Basile eliminato : Il Grande Fratello Vip 2018 è finalmente iniziato. Questa sera durante la diretta della nona puntata che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it, c'è tanta carne sul fuoco. Innanzitutto i nominati ...

