Wall Street Journal | Trump coinvolto nel pagamento della pornostar Stormy Daniels

Wall Street in un vortice pericoloso : Petrolio e Cina : Le scorte di magazzino all'ingrosso negli Stati Uniti sono aumentate a settembre più del previsto, mentre, a novembre, gli statunitensi si dimostrano meno ottimisti sull'economia rispetto a un mese ...

Wall Street apre apre in ribasso dopo decisione Fed sui tassi d'interesse : Apertura in ribasso per Wall Street il giorno dopo la riunione delle Fed che ha mantenuto i tassi di interesse fermi tra il 2% e il 2,25%. Il Dow Jones cede lo 0,16%, il Nasdaq lo 0,83%.

Rosso a Wall Street. Fed "hawkish" : Partenza negativa per la borsa di Wall Street il giorno dopo che la Federal Reserve ha mostrato un atteggiamento "hawkish", da falco, ovvero sostenitrice di una linea dura in termini di politica ...

Wall Street paga pegno ai timori sulla Cina e al mini greggio : Ad appesantire il sentiment degli investitori sono i timori sullo stato di salute dell'economia cinese e sullo scontro commerciale con gli Stati Uniti. Un questo contento non aiuta la pesante ...

Wall Street debole con risultati : Prosegue debole la borsa di Wall Street confermando la prudenza dell'avvio. Dopo le elezioni di metà mandato , che hanno consegnato la Camera ai democratici e confermato il Senato ai repubblicani, l'...

Borse deboli Mista Wall Street : Mercati. Apertura negativa per Wall Street in attesa della riunione di politica monetaria della Fed di questa sera. Il DJ e' piatto, in calo il Nasdaq -0,25%. In Europa la seduta prosegue Mista dopo la diffusione delle previsioni d'autunno della Commissione Europea che ...

Wall Street debole. Occhi sulla Federal Reserve : Partenza negativa per la borsa di Wall Street. Dopo le elezioni di metà mandato , che hanno consegnato la Camera ai democratici e confermato il Senato ai repubblicani, l'attenzione degli operatori si ...

Le elezioni Usa hanno scatenato le Borse : Wall Street alle stelle : In occasione del collocamento del Bot a 12 mesi di lunedì prossimo 12 novembre, il ministero dell'Economia metterà a disposizione degli investitori 5,5 miliardi di euro, lo stesso quantitativo in ...

Wall Street accelera a metà seduta : Wall Street continua la sessione in rialzo , mostrando guadagni ben superiori al punto percentuale. Dunque i mercati accolgono positivamente i risultati delle elezioni di Midterm , che hanno visto i ...

Wall Street trascina al rialzo anche Piazza Affari : Caterpillar corre, +2,6%,: si scommette sulla crescita dell'economia e sull'allentamento delle tensioni commerciali. Nel caso dei titoli tech, viene meno lo scenario in cui il governo perseguirà ...

Wall Street approva l'esito delle elezioni di metà mandato : L'idea degli investitori è che le due fazioni opposte possano trovare un accordo per un'agenda politica favorevole all'economia. Il Dow Jones guadagna lo 0,6% a 25.788,46 punti in avvio, mentre l'...

Wall Street positiva nel day after elezioni midterm : La Borsa di New York avvia le contrattazioni in buon rialzo nel day after delle elezioni di midterm . Il risultato elettorale ha visto i democratici riconquistare dopo otto anni la maggioranza alla ...

Midterm - Wall Street in lieve rialzoAi mercati non dispiace il pari : I future sugli indici di Wall Street sono in leggero rialzo dopo i risultati delle elezioni Usa di Midterm, che vedono i democratici riprendersi la Camera e i repubblicani rafforzarsi al Senato Segui su affaritaliani.it