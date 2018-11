Virginia Raggi - il pm : «Condannate il sindaco a 10 mesi per falso» : Nella nomina di Renato Marra a capo della direzione Turismo, il fratello Raffaele «ci ha messo una manina ma la sindaca sapeva». È la sintesi dell'impianto accusatorio con cui...

Processo a Virginia Raggi - le tappe della storia giudiziaria - : Tutto ruota attorno alla nomina e allo stipendio di Renato Marra a capo del turismo del Campidoglio. Un'inchiesta lampo durata poco più di 8 mesi

Processo nomine - i pm : “Movente politico. Marra ci ha messo la manona” Chiesti 10 mesi per Virginia Raggi : “Il senso deve essere quello di condurre tutti i processi allo stesso modo. E immunizzarli dai pesi esterni. La giustizia deve essere uguale per tutti”. È l’appello che il procuratore aggiunto, Paolo Ielo, ha rivolto in più passaggi al giudice monocratico Roberto Ranalli nella requisitoria conclusiva in cui la Procura di Roma chiede la condanna di Virginia Raggi a 10 mesi di reclusione (con le attenuanti generiche) per falso documentale ...

Virginia Raggi è colpevole. Ma solo di incapacità : Arriva la sentenza di primo grado nel processo per falso. Ma si tratta di un reato bagatellare: la sindaca di Roma ha detto bugie ben più gravi, e combinato guai assai peggior. E dovrebbe dimettersi non per il codice etico del M5S ma per manifesta incompetenza. Arrestato Marra, il braccio destro di Raggi che faceva affari con l'immobiliarista della Casta " Virginia Raggi "Raggirata" da Lanzalone: ecco la cricca del Campidoglio "

Roma - sentenza Virginia Raggi. Il pm : «Mentì per evitare le dimissioni». Di Maio : «Condanna? C’è il codice etico» : Carla Raineri ai giudici: «Il Gabinetto capitolino era come un guscio vuoto». Ma la Raggi replica: «Il suo è gossip e la sua deposizione è surreale». Il pm: «Raggi mentì per non dimettersi». Di Maio: «Nostro codice parla chiaro». Salvini: «Spero venga assolta»

Roma - sentenza Virginia Raggi. L’ex capo gabinetto Raineri : «Lei zarina di Rasputin - Marra un Richelieu» : Carla Raineri ai giudici: «Il gabinetto capitolino era come un guscio vuoto». Ma la Raggi replica: «Il suo è gossip e la sua deposizione è surreale». Il pm: «Raggi mentì per non dimettersi». Di Maio: «Nostro codice parla chiaro». Salvini: «Spero venga assolta»

Processo nomine - pm Roma : “Virginia Raggi mentì per evitare le dimissioni” : Virginia Raggi “mentì alla responsabile dell’Anticorruzione del Campidoglio nel dicembre del 2016” perché se avesse detto che la nomina di Renato Marra era stata gestita dal fratello Raffaele, sarebbe incorsa in un’inchiesta e “in base al codice etico allora vigente negli M5S, avrebbe dovuto dimettersi“. Così in aula il procuratore aggiunto Paolo Ielo che ha chiesto alla corte l’acquisizione del codice etico M5S vigente ...

Salvini : auspico assoluzione per sindaca Virginia Raggi : Roma – “Spero che Virginia Raggi venga assolta”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini, lasciando un’iniziativa della polizia all’auditorium. L'articolo Salvini: auspico assoluzione per sindaca Virginia Raggi proviene da RomaDailyNews.

Sentenza Raggi - le telefonate di Grillo e Luigi ai legali di Virginia : 'Com'è messa davvero?' : Dal nostro inviato AMBURGO - Non chiamano lei, per parlare di queste cose. Ma i suoi avvocati. E le telefonate, udienza dopo udienza, assumono toni sempre più preoccupati: 'Secondo te, Virginia, com'è ...