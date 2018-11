Venezia | furto di gioielli a Palazzo Ducale arrestata banda di ladri

ilgiornale

: Il colpo era stato messo a segno a Palazzo Ducale lo scorso gennaio. Uno degli arrestati farebbe del noto gruppo cr… - TgrVeneto : Il colpo era stato messo a segno a Palazzo Ducale lo scorso gennaio. Uno degli arrestati farebbe del noto gruppo cr… - corriereveneto : Furto a Palazzo Ducale a #Venezia: ecco come avevano agito i ladri a gennaio IL VIDEO - filly_spolaor : Furto di gioielli a Palazzo Ducale: polizia croata arresta 5 persone -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Avevano rubato idella mostra "Tesori dei Moghul e dei Maharaja", lo scorso 3 gennaio, aldi. Ierano riusciti a non far scatare subito l'allarme, guadagnando così un minuto di tempo, prezioso per nascondersi tra i visitatori e lasciare indisturbati il museo. Con il colpo, i due uomini si erano portati via un paio di precchini di platino con diamante e una spilla di rubini, dal valore di circa due milioni di euro.Le videocamere di sorveglianza (guarda il video) avevano catturato il momento del: non appena un gruppo di visitatori si era allontanato dalla sala, uno dei malviventi aveva fatto da palo, mentre l'altro aveva forzato la serratura della teca, infilandosi poi iin tasca.video 1479879Ora sembra che la polizia croata abbia rintracciato gli autori del colpo: cinque persone sono state arrestate, sospettate deldi ...