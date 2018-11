blogo

: Valeria Filippetti, fidanzata del campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi: 'Lui sembra… - gossipblogit : Valeria Filippetti, fidanzata del campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi: 'Lui sembra… - EleSerra : RT @GPasqui: Ho parlato con Valeria Filippetti, la “fidanzata” del campioncino di #CadutaLibera, che racconta com’è nata la loro “favola mo… - ilariadituccio : RT @GPasqui: Ho parlato con Valeria Filippetti, la “fidanzata” del campioncino di #CadutaLibera, che racconta com’è nata la loro “favola mo… -

(Di sabato 10 novembre 2018) Contattata dal settimanale Spy, la donna ha parlato della relazione in corso anzi, della favola! Iniziata in sordina da entrambe le parti: I primi giorni non l'avevo neanche notato: ero tesa per la mia prima volta in televisione enon l'ho proprio guardato. La mia unica paura era cadere nella botola e non riuscire a rispondere alle domande. Mai avrei immaginato che sarebbe potuta accadere una cosa del genere. E' stato merito di Gerry Scotti, ha fatto una battuta "ah quindi avete la stessa età", lì sono cambiate le cose. Tra una pausa e l'altra delle registrazioni, abbiamo cominciato a parlarci. fino a che lui mi ha chiesto di uscire. Lei accetta la proposta, un primo passo in avanti, galeotto per l'intesa: Mi rendevo conto del fatto che fosse un bravo ragazzo. In tv sembra freddo, ma dietro quello sguardo si nasconde una grande dolcezza. Poi è molto intelligente. La storia ...