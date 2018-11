Valentina Vignali | La dieta Auschwitz non la faccio neanche se mi pagate

"Dieta Auschwitz" - bufera su Valentina Vignali dopo la battuta shock : E' bufera sulla cestista ed influencer, che ha esordito nel 2007 nel Basket Cervia, dopo che sul suo profilo Instagram (che...

Valentina Vignali e l’incidente sexy : il vestito è troppo ‘scollato’ [VIDEO] : Valentina Vignali è sempre più scatenata e fa impazzire i fan con un video sexy pubblicato nelle ultime ore su Instagram. La cestista e modella è uno dei personaggi più seguiti sui social, tantissimi i follower ed i fan che ogni giorno ‘controllano’ con grande interesse la bacheca di Valentina. Nelle ultime settimane non sono mancate foto e video da impazzire ma nelle ultime ore è circolato sul web un video super sexy. Il ...

MTV Live Room : la sfida tra Valentina Vignali e Andrea Melchiorre a tema MTV EMA : Con il super host Gordon The post MTV Live Room: la sfida tra Valentina Vignali e Andrea Melchiorre a tema MTV EMA appeared first on News Mtv Italia.

Valentina Vignali E STEFANO LAUDONI STANNO INSIEME?/ Foto - la coppia avvistata a Bologna : lei sbotta sul web : VALENTINA VIGNALI e STEFANO LAUDONI STANNO di nuovo INSIEME? I due giocatori di basket sono stati avvistati per le vie di Bologna: la dura replica di lei.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 09:00:00 GMT)

Valentina Vignali approda su Rai 2 : in progetto una rubrica tutta sua? : Valentina Vignali arriva su Rai 2 con l’aiuto del Pancio e di Enzuccio Valentina Vignali entra ufficialmente a far parte di Rai 2. Ad annunciarlo non è la stessa sportiva, ma anche la pagina ufficiale della seconda rete di Rai. In particolare, nella giornata di ieri, Valentina ha chiesto pubblicamente l’aiuto dei suoi amici Pancio […] L'articolo Valentina Vignali approda su Rai 2: in progetto una rubrica tutta sua? proviene da ...

Valentina Vignali e il cancro - la foto dell’intervento : ‘Ecco il mio dolore’ : È un’immagine forte quella che Valentina Vignali, cestista ed ex corteggiatrice a Uomini e donne, ha condiviso sui social in una data molto speciale per lei. Il 12 settembre del 2013, infatti, la giovane si sottoponeva a un delicato intervento per rimuovere il cancro alla tiroide. Un’esperienza che l’ha profondamente segnata e il cui ricordo è sempre vivo in lei, come ha spiegato nel lungo post su Instagram realizzato per ...

Valentina Vignali a cinque anni dall’intervento chirurgico : «Così ho sconfitto il cancro - lottate insieme a me» (FOTO) : A cinque anni dall’intervento chirurgico, Valentina Vignali condivide su Instagram, dove ha 1.8 milioni di follower, una foto di quei giorni certo diversa da tutte quelle conosciute sino ad oggi dell’ex cestista e web influencer. Visualizza questo post su Instagram ~ 12 settembre 2013 No, questa non l’avevate mai vista. In realtà l’hanno vista in pochi, forse quasi nessuno. Ero uscita da ...

