Usa | Trump | blocco oleodotto Keystone XL ' decisione politica'

Usa - stop all'oleodotto Keystone verso il Canada - tanto voluto da Trump - : ... avrebbe provocato più effetto serra nell'atmosfera rispetto all'estrazione standard di petrolio greggio e avrebbe attraversato uno dei più grandi giacimenti sotterranei di acqua dolce del mondo. ...

"Il Ciclone Trump" : le dinamiche del commercio internazionale alla luce della politica Usa : Laureata in Economia politica presso l'Università Bocconi nel 1989 e con un MBA in Corporate Finance, ha lavorato per 28 anni in multinazionali americane con ruoli di business development e crescita ...

L'altra America di Laurene Powell Jobs. "Trump Usa l'odio - serve più cultura" : "Anche io come voi sono orripilata" dalla politica che non mette freno all'uso delle armi, dice. "Ritengo " insiste " sia veramente terribile che delle persone elette non rappresentino la maggioranza ...

Migranti - Trump : niente asilo per chi entra illegalmente negli Usa - : Nuova stretta del presidente sull'immigrazione. Il divieto è rivolto in particolare alla carovana di persone in arrivo al confine con il Messico. "Il nostro sistema è sopraffatto da troppe richieste ...

L'altra America di Lauren Powell Jobs. "Trump Usa l'odio - serve più cultura" : "Essere istruiti è importante per valutare con la propria testa", dice la donna che si è creata da sola con gli studi di Economia e che, 23 anni fa, mollò tutto, compresa la sua società, "dedicando ...

Usa : giudice federale blocca oleodotto Keystone voluto da Trump : Inoltre attraverserebbe uno dei più grandi giacimenti sotterranei di acqua dolce del mondo. I gruppi di nativi americani contestano invece che l'oleodotto taglierebbe le loro terre.

Usa - Corte d'appello con i Dreamers : Trump non può cancellare Daca - : I giudici del Nono Circuito si sono espressi a favore dei giovani nati negli Stati Uniti da genitori immigrati illegali. La Corte non condivide la decisione del presidente di mettere fine al "Deferred ...

Usa - elezioni Midterm : il volto di un'America 'spaccata' da Donald Trump : Una sconfitta [VIDEO], perché i Repubblicani hanno perso la maggioranza alla Camera e, pertanto, sara' possibile per i Democratici contrastare con maggior forza politica le iniziative di Donald Trump. Dall'altro versante, il GOP tiene la maggioranza in Senato. Il Midterm svela il volto di un'America profondamente divisa sull'operato dell'amministrazione Trump e l'esultanza del presidente, accompagnata dai toni inutilmente propagandistici di ...

Midterm Usa - Trump : 'I repubblicani oltre ogni aspettativa' - E ai democratici : 'Ora collaboriamo in Congresso' : Trump si è presentato davanti ai giornalisti con una insolita cravatta blu, il colore dei democratici. "È stato un grande giorno, un giorno incredibile. Il partito repubblicano ha sfidato la storia ...

Voto Usa - Trump ferma l’onda democratica e fa dimettere Sessions : L’America dopo il Voto è un paese diviso in due. E non è detto che sia un male. La parola chiave è “bilanciamento”. Molti commentatori parlano del “risultato migliore possibile” per gli Stati Uniti e il mondo e le Borse festeggiano. Trump ha detto che ora «è tempo di far le cose insieme», e ha confermato un rimpasto nei vertici dell’amministrazione post midterm. Il primo ad andarsene è il ...

Usa : Trump ha licenziato il ministro della Giustizia Jeff Sessions : 'Abbiamo agito con integrità portando avanti legalmente e aggressivamente l'agenda politica di questa amministrazione', ha rivendicato Sessions che tuttavia è stato licenziato.

Usa - Trump 'licenzia' ministro Giustizia : 22.03 All'indomani delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, è arrivato il primo 'rimpasto' di governo. Il segretario alla Giustizia, Sessions, ha presentato le dimissioni su richiesta del presidente Trump che lo ringrazia augurandogli il meglio. Sessions viene sostituito ad interim dal suo capo di gabinetto Whitaker. La nomina del futuro ministro dovrà essere approvata al Senato,controllato dai Repubblicani. L'addio del ministro ...

Usa - l'ultima mossa di Trump : fa fuori il ministro della Giustizia : All'indomani delle elezioni di metà mandato, è arrivato il primo rimpasto di governo. Il segretario alla Giustizia, Jeff Sessions, ha presentato le dimissioni su richiesta del presidente americano, Donald Trump. Quest'ultimo su Twitter lo ha ringraziato e gli ha augurato il meglio. Non è un mistero che i due fossero ai ferri corti sin da quando Sessions nel 2017 aveva delegato al suo vice Rod Rosenstein il compito di gestire l'inchiesta sul ...

Usa - il ministro della Giustizia Sessions si dimette su richiesta di Trump. Incombe il Russiagate : «Ringraziamo il procuratore generale Jeff Sessions per il suo servizio e gli auguriamo il meglio». Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha liquidato così il ministro della Giustizia Jeff Sessions, con cui da tempo era in rotta di collisione, annunciando che al suo posto andrà Matthew G. Whitaker, attuale capo dello staff dello stesso Sessi...