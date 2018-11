Usa | incendi in California | almeno cinque morti

Usa : incendi in California - si temono vittime : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incendio in A1 : in fiamme autocarro che trasportava lubrificanti - chiUsa l'autostrada : Incendio in autostrada A1 venerdì 26 ottobre. Alle 15:30 i vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti per lo spegnimento di un autocarro che trasportava lubrificanti per autotrazione, circa ...

ValsUsa - verso l'archiviazione l'inchiesta sull'incendio alla Sacra di San Michele. Il pm : "Solo un incidente" : Nell'abbazia che ispirò "Il nome della rosa" lavori di ristrutturazione a regola d'arte e sorveglianza corretta: nessuna responsabilità per l'operaio unico indagato

'Quell'auto l'ho incendiata io : chiedo scUsa - risarcisco il danno' : BRINDISI - 'L'auto del pensionato l'ho incendiata io. chiedo scusa, voglio risarcire il danno che ho causato, ma non è vero che ho minacciato l'anziano, che gli ho chiesto denaro e che gli ho tagliato ...

Padova : principio d'incendio alla Mostra sulla Guerra - chiUsa per pochi giorni : Padova, 10 ott. (AdnKronos) - Un principio di incendio, prontamente e immediatamente sedato, è accaduto la notte scorsa, al Centro culturale Altinate San Gaetano. A prendere fuoco è stata una centralina elettrica al piano dove è in corso la Mostra 'Tavoli di Guerra e di pace. 1918. Padova capitale a

Incendi boschivi - conclUsa la campagna estiva 2018 : 90% di richieste in meno rispetto al 2017 : Sono state 234 le richieste di concorso aereo trasmesse al Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione civile nel corso della campagna estiva anti-Incendio boschivo 2018, iniziata il 15 giugno scorso e conclusa il 30 settembre. Siamo a circa il 90% in meno rispetto all’estate 2017, stagione che ha segnato un triste record negativo con 2227 richieste di intervento. Nel corso delle operazioni di supporto aereo alle ...

Un'altra notte di fuoco in Costiera : è emergenza incendi - chiUsa l'Amalfitana : VICO EQUENSE - L'incendio di Tordigliano non si ferma. Le fiamme durante la notte hanno raggiunto quasi il centro abitato di Positano. chiusa al traffico la statale amalfitana tra il km 10 ed il km 11,...

Incendi in Portogallo - 64 morti nel 2017 : 12 accUsati di omicidio colposo : In riferimento all’Incendio boschivo di giugno 2017 che in Portogallo provocò 64 morti, 12 persone, tra cui tre comandanti della protezione civile, saranno giudicate per omicidio colposo: lo ha reso noto la procura di Leiri, secondo cui l’atto d’accusa riguarda anche tre deputati locali, un impiegato del Comune, due quadri superiori di una società di elettricità e tre funzionari di un’impresa responsabile della ...

Grosseto - incendio vicino ai binari : stop ai treni su linea Tirrenica. ChiUsa anche l'Aurelia : A causa di un incendio vicino ai binari è stata interrorra la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Tirrenica tra Grosseto e Albinia ed è stato anche chiuso il tratto di Aurelia nelle due ...

Usa : incendi e fughe di gas nell’area di Boston - un morto e 16 feriti : Un 18enne è morto e almeno 16 altre persone sono rimaste ferite in una serie di incendi e fughe di gas nelle città di Lawrence, Andover e Northern Andover, a nord di Boston: decine di case e uffici sono andati distrutti dalle fiamme. Si sono registrati 39 incidenti. Tutti i residenti, centinaia, sono stati invitati a lasciare le loro case. Esplosioni e incendi sarebbero stati causati da problemi alle condutture del gas. L'articolo USA: incendi e ...

Principio d'incendio all'ospedale Civile di RagUsa : paura tra i pazienti : Principio d'incendio stasera all'ospedale Civile di Ragusa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Pare sia stato causato da un corto circuito

Padova - incendio : madre e figlio disabile morti abbracciati/ Ultime notizie - rogo caUsato da un cortocircuito : Padova, incendio: madre e figlio disabile morti abbracciati. Ultime notizie, rogo causato da un cortocircuito, poi le fiamme hanno avvolto l'abitazione in poco tempo(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 10:32:00 GMT)

Usa - paura al parco : aereo si schianta tra i vialetti e si incendia - due morti : Il velivolo leggero ha perso improvvisamente quota a circa un miglio dall'aeroporto, si è inclinato su un lato e poi si è schiantato a terra tra gli occhi increduli di decine di passanti che erano nel parco a piedi o in bici. Fortunatamente nessuno di loro è stato coinvolto nell'incidente ma per i due che erano a bordo non vi è stato scampo.Continua a leggere

Toyota ritira oltre un milione di auto ibride : problema tecnico “in un caso estremo” può caUsare un incendio : Toyota ha annunciato il ritiro di oltre un milione di auto ibride, soprattutto Prius: un problema tecnico che “in un caso estremo” potrebbe causare un incendio. Oggetto di richiamo le vetture (Prius Hybrid, Prius Hybrid Ricaricabile e 4×4 Urbain C-HR Hybrid) fabbricate tra giugno 2015 e maggio 2018, tra cui 554.000 in Giappone, 217.000 in Nord America e 219.000 in Europa. L'articolo Toyota ritira oltre un milione di auto ibride: ...