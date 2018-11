Usa | costi eolico e solare calano | più bassi centrali carbone

Usa : addio a "schiavitù" - Colorado cambia costituzione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borsellino - Viminale si costituisce parte civile al processo : chiesti 60 milioni ai tre poliziotti accUsati del depistaggio : Sessanta milioni di euro di risarcimento ai poliziotti accusati del depistaggio delle prime indagini sulla strage di via d’Amelio. Sono i soldi chiesti dal Viminale nella richiesta di costituzione di parte civile presentata oggi al tribunale di Caltanissetta, che celebra l’ultimo processo legato all’assassinio di Paolo Borsellino e di cinque uomini della scorta. Il dibattimento si è aperto oggi e vede imputati i poliziotti ...

Migranti : sbarcati nella notte a LampedUsa i 70 salvati dalla Guardia costiera : Sono stati sbarcati nella notte a Lampedusa e trasferiti nell'hotspot locale i 70 Migranti salvati dalla capitaneria di porto dell'isola. I Migranti, eritrei, ghanesi e siriani e per lo più minori e ...

Barcone in avaria con 70 persone a LampedUsa. Mare Jonio chiama la Guardia Costiera - che rifiuta l'intervento : La nave, con un nostro giornalista a bordo, ha scoperto che Malta - che aveva in carico il coordinamento- non aveva mezzi da inviare sul posto. Ha chiamato la Guardia Costiera italiana per chiedere di intervenire

Cardi B accUsata di aggressione : la rapper si costituisce alla polizia di New York : Cardi B si è costituita alla polizia di New York. La rapper, il cui vero nome è Belcalis Marlenis Almánzar, deve rispondere di aggressione e altri reati minori per un episodio verificatosi la scorsa ...

Un'altra notte di fuoco in Costiera : è emergenza incendi - chiUsa l'Amalfitana : VICO EQUENSE - L'incendio di Tordigliano non si ferma. Le fiamme durante la notte hanno raggiunto quasi il centro abitato di Positano. chiusa al traffico la statale amalfitana tra il km 10 ed il km 11,...

Fabrizio Corona coinvolto in una rissa si scUsa : “Non succederà più - ho demoni dentro che tengo nascosti” : Fabrizio Corona ha pubblicato un video su Instagram all’indomani di una rissa con un imprenditore, fuori da un ristorante a Milano, che lo vedrebbe coinvolto. Secondo Dagospia, che ha ricostruito l’accaduto, l’imprenditore avrebbe offeso la ex moglie di Corona, Nina Moric, e il figlio Carlos. “Non succederà più” ha detto l’ex agente dei vip, “dentro ho ancora dei demoni che tengo nascosti ma che ogni ...

Cècile Kyenge accUsata di diffamazione per aver definito la Lega “razzista”. Salvini si costituisce parte civile : L’europarlamentare del Pd Cecile Kyenge va a giudizio davanti al tribunale di Piacenza per diffamazione, dopo una querela presentata dal segretario della Lega, e attuale vicepremier, Matteo Salvini. La Kyenge accusò, durante una festa dell’Unità a Parma, la Lega di essere razzista. In tribunale a Piacenza si è aperto il processo con la prima udienza. “La Lega è razzista? Giudicate voi” ha scritto sui social l’ex ministro, ora ...

Usa - la senatrice Elizabeth Warren fa appello al 25esimo emendamento per rimuovere Trump : “Crisi costituzionale” : La senatrice democratica statunitense Elizabeth Warren invoca il 25esimo emendamento della Costituzione per rimuovere il presidente Donald Trump dal suo incarico. “Se gli alti funzionari dell’amministrazione pensano che il presidente degli Stati Uniti non sia in grado di fare il suo lavoro, allora dovrebbero invocare il 25esimo emendamento”, ha dichiarato la potenziale candidata dem alla Casa Bianca nel 2020 alla Cnn. Gli “alti ...