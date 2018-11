USA | ancora in crescita le scorte di magazzino

La denuncia di Beneduce : 'Ancora chiUSA Villa Ferretti a Bacoli' : 'I finanziamenti stanziati dalla Regione Campania per Villa Ferretti, bene confiscato alla camorra nel lontano 1997, risultano tutti stati regolarmente assegnati al Comune di Bacoli, così come risulta ...

Borse - ancora acquisti dopo gli USA Spread in leggero calo a 291 punti : Indici positivi con rialzi generalizzati per tutte le Borse europee dove gli acquisti sono sostenuti dalla fiducia per l'esito del voto del Midterm registrata ieri a Wall Street Segui su affaritaliani.it

Midterm USA : gli americani sono ancora con Donald Trump : Donald Trump dovrà sudare tanto per essere rieletto. Gli USA sono una Nazione divisa tra Trumpiani e anti tycoon. Le

Sabina Guzzanti a Blogo : "Non ritorno in tv - io censurata in Rai 15 anni fa - nessuno si è scUSAto ancora" (VIDEO) : "Non è un ritorno alla tv, io continuo a fare la regista". Sabina Guzzanti ai microfoni di Blogo precisa che la sua partecipazione a La tv delle ragazze - Gli stati generali 1988-2018 (conferenza stampa), in onda su Rai3 per quattro settimane a partire da giovedì prossimo, è circoscritta e non lascia intendere nessun futuro progetto per il piccolo schermo. Quel piccolo schermo con il quale l'attrice negli ultimi anni ha avuto un rapporto ...

Crescono ancora Mac - iPad e iPhone USAti da IBM - : Sono 277.000 i dispositivi macOS e iOS distribuiti da IBM ai dipendenti in tutto il mondo. Oltre 130.000 MacBook rappresentano un quarto tra i laptop scelti dai dipendenti. IBM è uno dei più importanti clienti di Apple. Big Blue acquista sempre più non solo iPad e iPhone ma anche Mac ...

La famiglia Potì querela Lezzi : la senatrice accUSA il compianto Vittorio di aver portato Tap a San Basilio. Ancora scontri tra Pd e M5S : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Ancora in crescita la differenziata a RagUSA : E' quasi raddoppiata la percentuale di raccolta differenziata a Ragusa. La percentuale raggiunta ammonta a 69,3%. Soddisfatto, il sindaco ringrazia

USA - ancora scritte antisemite : 01.25 Un 26enne, James Polite, è stato arrestato per crimini d'odio.E' accusato di scritte antisemite nella sinagoga Union Temple di Brooklyn."Hitler", "ebrei meglio che siate pronti","siamo qui,ratti ebreo", sono le scritte attribuitegli. L'ex speaker del consiglio comunale Quinn, presso cui Polite ha fatto uno stage, ha detto che l'uomo ha avuto problemi mentali, pur definendo ingiustificabili le sue azioni. Altre città americane hanno ...

RagUSA - ancora condizioni meteo avverse : Rovesci a carattere temporalesco e venti di burrasca caratterizzeranno la Sicilia anche nelle prossime ore. Pre-allerta della Protezione civile

Maltempo Trentino : ancora chiUSA la linea Venosta per lavori di ripristino : Resterà chiusa anche nei prossimi giorni la linea ferroviaria della Val Venosta, interrotta fra Laces e Naturno, per consentire la rimozione degli alberi caduti durante l’ondata di Maltempo. La circolazione avverra’ comunque in modo regolare fra Malles e Laces e fra Naturno e Merano. Nel tratto dove la circolazione è, invece, bloccata è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi. L'articolo Maltempo Trentino: ancora chiusa la ...

Cairo insiste : 'Agnelli deve chiedere ancora scUSA' : Il Grande Torino era una squadra straordinaria, ragazzi con il mondo ai piedi e la vita in mano '. '' Con una Var equa il Torino avrebbe qualche punto in più e sarebbe in zona Champions ''. Ne è ...

Auto ancora a passo di lumaca in Viale Italia. Viale San Bartolomeo è ancora chiUSA : La Spezia - Una lunga coda per quasi tutta Viale Italia, dalla rotonda del Porto Mirabello fino al Tribunale. Questa la situazione del traffico cittadino per tutta la mattinata e ancora dopo le 13, il ...

Incassi USA - ancora in testa Halloween : ROMA, 28 OTT - ancora in testa, per il secondo weekend consecutivo, al box office americano il sequel di Halloween di Carpenter. Sono stimati 32 milioni di dollari, 126 milioni in appena 10 giorni, ...

Borse in rosso - Pil USA sopra le attese (+3 - 5%). Nasdaq ancora giù con tech. Amazon affonda : Piazza Affari debole, come il resto dell'Europa. Pesano tensioni economiche e braccio di ferro Usa-Cina sul trade. E' risultato sopra le attese il pil Usa del terzo trimestre, anche se in frenata rispetto al secondo trimestre.L'euro torna sotto quota 1,14 dollari. Spread in area 317 punti....