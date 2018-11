Unhcr a Usa | garantire protezione e assistenza migranti

In fiamme l'ambasciata americana (chiusa) a Tripoli. L'appello dell'Unhcr : "Risparmiare i civili" : Un "incendio é divampato nell'ambasciata degli Stati Uniti" a Tripoli: lo scrive il sito Alwasat citando il portavoce della Protezione civile libica, Osama Ali, a proposito della sede della rappresentanza diplomatica che notoriamente é chiusa."Le cause dell'incendio sono finora sconosciute", scrive ancora il sito sempre citando il portavoce il quale ha premesso che "le unità della Protezione civile non sono riuscite ad ...