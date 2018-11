Un secolo dopo la grande guerra - il mondo ha perso l’orientamento : Oggi nel mondo sono innumerevoli i conflitti legati a problemi che non sono stati affrontati dopo il 1918. L’11 novembre a Parigi ne discuteranno i leader di 60 paesi, tra cui Trump e Putin. Leggi

Accadde oggi : nel 1814 il Congresso di Vienna dalle cui idee nacquero le Nazioni Unite dopo un secolo : Voluto dalle principali grandi potenze per ridisegnare il volto dell’Europa dopo la tempesta napoleonica, il Congresso di Vienna si aprì l’1 novembre 1814 e durò, interrotta solo dai ‘cento giorni’ di Napoleone sfociati nella battaglia di Waterloo, fino al 9 giugno del 1815. L’Italia ne uscì divisa in dieci staterelli, la maggior parte dominati dall’Austria. La conferenza tra gli stati si tenne presso il castello di Schönbrunn, allora capitale ...

Archeologia : svelato il mistero greco di Evia - sito archeologico “decifrato” dopo un secolo dalla scoperta : E’ stata costruita nel IV secolo a.C. la palestra scoperta nel sito archeologico di Eretria, nell’isola greca di Evia (o Eubea). Il sito fu scoperto oltre un secolo fa, nel 1917, dall’archeologo Constantine Kourouniotis, ma solo recentemente gli studiosi sono riusciti a capire a cosa servisse. Si tratta di uno dei pochissimi edifici scoperti in questa zona, che ha fornito agli archeologi preziose informazioni sullo sport ai ...

Capolavoro murale di Giacomo Balla torna alla luce dopo quasi un secolo : Circa ottanta metri quadri di pitture murali originali di Giacomo B alla . Questo il tesoro riportato alla luce a quasi un secolo d alla sua realizzazione, nel corso del restauro effettuato in via Milano,...

Regina Elisabetta “sfrattata” : dopo mezzo secolo le fanno cambiare stanza per “lavori in corso” (diretti dal 96enne marito Filippo) : Sua Maestà la Regina Elisabetta è stata “sfrattata” dalla sua camera da letto e, per la prima volta dalla sua ascesa al trono nel 1952, dovrà cambiare stanza. Il motivo? dopo oltre mezzo secolo dagli ultimi lavori, Buckingham Palace ha bisogno di essere completamente ristrutturato: ci sono da sostituire infatti 160 km di cavi, 50 km di tubi, 6500 prese elettriche, 2500 termosifoni, 5000 porta lampadina, l’equivalente di 3,5 campi da calcio di ...