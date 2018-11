Un primo sguardo al fumetto che fa da seguito a Life is Strange

primo sguardo allo smartphone pieghevole Samsung in video diretta streaming oggi 7 novembre : Ci siamo quasi: oggi 7 novembre lo smartphone pieghevole Samsung sarà in buon parte protagonista del keynote di apertura della Developer Conference 2018. La diretta streaming dello speciale evento sarà disponibile per tutti direttamente su YouTube e anche su questa pagina del nostro magazine, per non perdersi alcun dettaglio dell'anteprima del produttore. La Samsung Developer Conference doveva essere solo l'occasione per spiegare alla platea ...

Skoda Scala - primo sguardo agli interni della compatta : La Skoda ha rilasciato il Primo bozzetto degli interni della sua nuova segmento C, la Scala, che sarà svelata in anteprima mondiale nelle prossime settimane. Trattandosi di un modello totalmente inedito, la Casa boema proporrà dettagli di design innovativi, a partire dall'abitacolo dove, tra le altre cose, sarà presente l'impianto di infotainment con lo schermo più grande del segmento delle compatte.Doppio schermo. La nuova impostazione della ...

Toyota Supra - primo sguardo agli interni della coupé : Un esemplare della nuova Toyota Supra è sceso in pista al Nürburgring prendendo parte a una gara di endurance del campionato tedesco VLN. L'esemplare utilizzato per la competizione, e iscritto alla categoria SP8T riservata alle vetture turbo con cilindrate inferiori ai 4.0 litri, era un prototipo della versione stradale, appositamente modificato per prendere parte alla gara di durata. Design diverso, componenti uguali. Oltre a poter osservare da ...

Un primo sguardo a Skin Deep - lo shooter sci-fi sandbox degli sviluppatori di Thirty Flights of Loving : Blendo Games, lo sviluppatore di Thirty Flights of Loving e Quadrilateral Cowboy, ha svelato il suo ultimo progetto: lo sparatutto sci-fi "immersivo" in prima persona Skin Deep.Come segnala Eurogamer.net, il gioco è ambientanto su "una vasta nave stellare (non lineare)" dove dovremo infiltrarci per sovvertire e sabotare "per sopravvivere in questo sandbox stellare". Sulla pagina Steam dedicata, la descrizione spiega che il giocatore sarà "in ...

BMW X7 - Un primo sguardo alla nuova super Suv : La BMW ha diffuso un nuovo teaser dedicato alla X7. L'ammiraglia della gamma Suv si mostra per ora solo in parte nella zona frontale, confermando quanto già visto nei mesi scorsi durante lo sviluppo dei prototipi. Il doppio rene molto grande e le dimensioni abbondanti la rendono unica nel panorama del marchio. Non è ancora stata annunciata la data di debutto, ma è probabile che possa avvenire al Salone di Los Angeles (dal 30 novembre al 9 ...

primo sguardo al possibile Sony Xperia XA3 : poche cornici e doppia fotocamera : Il presunto Sony Xperia XA3 compare in una serie di render (anche a 360 gradi) in cui mostra il suo design. Lo smartphone di fascia media del produttore nipponico si presenta con cornici ridotte e doppia fotocamera posteriore. L'articolo Primo sguardo al possibile Sony Xperia XA3: poche cornici e doppia fotocamera proviene da TuttoAndroid.

The Elder Scrolls Online : Bethesda offre un primo sguardo al DLC "Murkmire" : Lo scorso venerdì, Bethesda ha trasmesso in diretta uno streaming fornendoci un primo sguardo a The Elder Scrolls Online: Murkmire, ovvero il prossimo DLC dedicato al popolare gioco. Come riporta Dualshockers, lo streamng ha avuto come protagonisti i due community manager Gina Bruno e Jess Folsom. Nel corso dello show, il Zone Lead Ed Stark e il Senior Writer-Designer Leamon Tuttle si sono uniti per discutere di ciò che il pacchetto DLC offrirà, ...

DC Universe : primo sguardo a Curran Walters nel ruolo di Jason Todd : La Serie TV Titans sta per arrivare. L'ennesima produzione Warner/DC approderà sulla piattaforma streaming DC Universe esattamente il 12 ottobre. A differenza di quanto avviene su Netflix, non saranno disponibili tutti gli episodi, ma ne verrà rilasciato uno ogni venerdì e la serie sarà composta da ben 12 episodi. Dopo la produzione di materiale cartaceo e i film per il progetto DCEU, la Warner/DC apre finalmente un nuovo Universo. Sulla ...

Square Enix annuncia Project Prelude Rune : diamo uno sguardo al primo trailer del nuovo gioco di Hideo Baba : Nell'ambito del Tokyo Game Show 2018, Square Enix ha annunciato con un breve trailer Project Prelude Rune, il titolo di debutto della divisione Studio Istolia guidata dal noto producer Hideo Baba.Square Enix non ha rivelato i dettagli del gioco, ma ha svelato che si tratterà di un'esclusiva per PS4. Baba ha una lunghissima carriera alle spalle durante la quale si è occupato principalmente dei videogiochi della serie Tales Of, sviluppati da ...