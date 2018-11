Un anno da pendolare sulla Milano-Cremona | il video dello studente fa il giro del web

Il pendolare sulla linea peggiore della Lombardia : filma i disagi (e le stranezze) di un anno di viaggi in treno. Il video : Lorenzo Ziliani, studente 23enne della Statale, ha filmato i disagi e le stranezze del suo primo anno da pendolare su quella che viene considerata la linea peggiore della Lombardia, quella che collega Cremona a Milano. Tra treni fermi in mezzo ai campi, coi passeggeri costretti a scendere, un’infinità di ritardi (anche per motivi assurdi) e carrozze-bestiame con 30 gradi di temperatura, Ziliani commenta le situazioni con ironia. E alla ...