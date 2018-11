Umberto I Roma pronto per nuova fase

Roma - Policlinico Umberto I centro di cardio-radiologia contro l'infarto : «La Radiologia riveste un ruolo sempre più importante nella prevenzione e nella cura dell'infarto, della morte improvvisa nei giovani e di altre delicate malattie cardiologiche». Lo sostiene il ...

Roma - la procedura d’acquisto era sbagliata e all’Umberto I non ci sono cateteri. L’infermiera ai malati : “Comprateli voi” : Al reparto di urologia del Policlinico Umberto I di Roma da oltre un mese mancano gli stent ureterali (i cateteri, ndr). Ai pazienti oncologici che come il signor Franco Giuliani devono sostituirli ogni tre mesi è stato detto che possono comprarseli, oppure aspettare. Ma fino a quando non si sa. “Potrebbero passare ancora dieci giorni, come quindici” risponde un’infermiera alla figlia Debora nell’ultima telefonata avvenuta martedì 30 ottobre. ...

'Welcome Queen' - all'Umberto I di Roma i bimbi accolgono la regina : Roma, 25 ott. (AdnKronos Salute) - Disegni, sorrisi, doni, saluti in inglese e anche in arabo. I piccoli ricoverati del Policlinico Umberto I hanno accolto con calore e persino con emozione la visita di una regina, Sua Altezza Reale Sheika Jawaher bint Mohammed Bin Sultan Al Qasimi, moglie del Sulta

Pediatria - Roma : una regina in visita ai bambini ricoverati all’Umberto I : Una regina al Policlinico Umberto I di Roma: Sheika Jawaher bint Mohammed Bin Sultan Al Qasimi, moglie del sultano del Sharjah, visiterà domani i piccoli ricoverati nei reparti pediatrici della struttura capitolina, in occasione del suo viaggio in Italia organizzato dalla Fondazione Maruzza. “Auguro che questa mia visita possa assomigliare a un abbraccio, come lo sono le cure palliative. Un abbraccio di sollievo, di comprensione, di piena ...

Roma - incidente sulla scala mobile della metro : 3 tifosi Cska ricoverati all’Umberto I : Tre i tifosi Cska sono ricoverati presso il Policlinico Umberto I di Roma, per l’incidente verificatosi ieri sera sulla scala mobile della metropolitana A, fermata piazza della Repubblica. Secondo il bollettino medico del Direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione, Ciro Villani, due persone sono arrivate in codice rosso, una in codice giallo: il primo paziente, un 37enne, è in condizioni stabili ed ha subito un trauma degli ...

Umberto I Roma - percorsi 'su misura' per salute mentale donne : Roma, 10 ott. (AdnKronos salute) - Unire l’attenzione al benessere della donna, portato avanti dall’Osservatorio Onda, con la Giornata mondiale della salute mentale (che si celebra oggi) grazie ad un accesso libero agli ambulatori per problematiche che riguardano a 360 gradi la sfera della donna, da

Milan - Umberto Gandini verso il ritorno : pronto a dare l’addio alla Roma : Umberto Gandini lascerà la Roma per accasarsi nuovamente al Milan, si occuperà dei rapporti con l’UEFA Umberto Gandini è pronto al ritorno al Milan. Il dirigente sta per rescindere il proprio contratto con la Roma per tornare in rossonero. Secondo quanto rivelato dalla ‘rosea’, Gandini si occuperà dei rapporti del club meneghino con l’UEFA, sopratutto in chiave Fair Play finanziario. La trattativa tra Gandini ed il ...

Roma - incendio all'Umberto I : Un incendio è divampato nella notte , intorno alle 4.10, in un ripostiglio al piano terra del Reparto di Chirurgia III del Policlinico Umberto I d Roma . I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto ...

Roma : incendio al Policlinico Umberto I - evacuati 2 piani per il fumo : incendio nella notte presso il Policlinico Umberto I d Roma, in un ripostiglio al piano terra del Reparto di Chirurgia III: i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e sono state attivate le procedure di evacuazione dei degenti dai piani primo e secondo a causa della presenza di fumo. Spento l’incendio e messo in sicurezza il vano interessato, i piani primo e secondo sono stati resi inagibili per consentire gli interventi ...

Tumori neuroendocrini quintuplicati - Umberto I Roma vara 'task force' : Roma, 14 set. (AdnKronos Salute) - Possono colpire organi molto diversi tra loro come intestino, pancreas, polmoni e tiroide. Sono i Tumori neuroendocrini, neoplasie ormonali a bassa incidenza, comunemente conosciute come rare. "Sono patologie sì 'rare' ma 'non troppo': sappiamo che le diagnosi di t