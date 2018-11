U&D | Gemma sempre più triste | “Sei il mio posto | ma non so dove sei”

U&D rissa sfiorata in studio - Tina alza le mani su Gemma e minaccia : 'Ti stacco la testa' : E' odio tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due donne, che il pubblico di Uomini e Donne [VIDEO]conosce ormai molto bene, non hanno mai condiviso momenti di serenita' e simpatia reciproca. Di recente, però, la situazione sembrerebbe aver varcato il limite di tolleranza che ha portato la discussa opinionista ad alzare le mani alla nota dama del Trono Over. Il tutto ha avuto inizio con il gesto della Cipollari la quale ha adagiato la mummia ...

U&D - spoiler trono over : Gemma lasciata da Rocco - la Platano di nuovo single : nuovo spazio dedicato ad Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in programma da lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni della nuova registrazione del trono over svelano la fine della relazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Purtroppo la coppia non è riuscita a superare le incomprensioni dopo la scoperta degli sms di quest'ultimo alla tentatrice Stefani. Poi si è parlato della nuova conoscenza di Gemma ...

U&D - anticipazioni trono over : Gemma rifiuta Marco - Ida e Riccardo in crisi : Torna lo spazio dedicato a Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Le anticipazioni della prima puntata del trono over annunciano la presenza di Gemma Galgani nel parterre femminile e quella di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Se la dama torinese ha rifiutato la corte di Marco Cappagli, tornato per riconquistarla, Ida si è dimostrata gelosa di alcuni messaggi che il suo fidanzato ha scambiato con un'ex ...

U&D : Giorgio abbandona Gemma e lei si consola con un suo ex : Giorgio Manetti ha abbandonato Uomini e Donne, ma Gemma Galgani è pronta a consolarsi con un suo ex. Si tratta di Marco Firpo, esperto di yoga e meditazione, che qualche mese fa aveva conquistato le attenzioni di Gemma. La dama torinese aveva iniziato a frequentare il cavaliere ligure, ma la loro storia era durata poco, anche a causa del continui interesse della Galgani per Giorgio. Ora che l’imprenditore fiorentino ha deciso di ...

Gemma Galgani ripensa ancora a Giorgio Manetti prima di U&D : Uomini e Donne: Gemma Galgani malinconica per Giorgio Manetti? Oggi è un giorno “speciale” per i tanti fan del Trono Over di Uomini e Donne. Il motivo? Oggi è il giorno in cui ricade l’anniversario della clamorosa rottura tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Da quel giorno i rapporti tra i due ex fidanzati sono sempre stati molto tesi. Tuttavia la dama di origini torinesi non ha mai nascosto di continuare a provare dei ...

Prima registrazione di U&D : torna Gemma Galgani - Giorgio possibile assente : Sul profilo ufficiale di Uomini e donne sono apparse le prime foto della registrazione del Trono Over dopo la pausa estiva. Sembra che quest'anno, stando a quanto dichiarato dal settimanale Chi, nella rubrica Chicche di Gossip, Giorgio Manetti non siedera' nel parterre maschile. Il Gabbiano ha deciso di lasciare il programma che l'ha portato al successo? Pare proprio di sì. Inoltre, si legge sul settimanale Vero, che sia Tina Cipollari ...