Tutti pronti per la grande Maratona

Juventus - Bonucci : “Tutti ci aspettano - dobbiamo essere pronti” : “In questa Serie A non esistono partite facili, tutti ci aspettano e dovremo sempre farci trovare pronti”. Il pensiero di Leonardo Bonucci espresso nel tweet pubblicato dopo il successo per 3-1 sul Cagliari, partita più sofferta di quanto non dica il risultato finale: “Decima vittoria e adesso prepariamoci al meglio per una grande notte di Champions in casa nostra, nel nostro stadio”, afferma il difensore.L'articolo ...

Maltempo - tragedia in Sicilia : dieci morti e un disperso. Casa sommersa : Tutti annegati a Casteldaccia. Nuova allerta in 6 regioni. Famiglie evacuate nell'agrigentino. Frane e strage di alberi in Veneto. Salvini : pronti 200 milioni : Il Maltempo causa una vera e propria strage in Sicilia: nove persone, tra cui donne e bambini, sono morti in una villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) a causa dell'esondazione del...

Tutti i fila per salvare la vita di un bimbo : oltre 170 imolesi pronti a diventare donatori di midollo : Il bimbo, di appena un anno e mezzo di età, è diventato protagonista delle pagine di cronaca di tutto il mondo perché affetto da una rarissima malattia genetica, la Hlm, curabile solo con un ...

Tutti in fila per Alessandro - centinaia di ragazzi pronti a donare il midollo osseo per salvare il bimbo di un anno e mezzo Le immagini ... : Lo racconta Costanza, una studentessa di 22 anni di Economia e lingue, ancora in fila insieme a un altro centinaio di persone in piazza Sraffa a Milano , per iscriversi nella lista dei donatori di ...

‘Dolcetto o… gioiello’ : Tutti pronti per Halloween con i gioielli firmati Pandora : Un charm con la zucca per completare il tuo look di Halloween: la ‘stregata’ novità per la festa più spaventosa dell’anno Anche per Pandora sta per arrivare Halloween, ecco il charm in limited edition per celebrare con stile la notte più spaventosa dell’anno. Prezzo 35,00 euro. Disponibile in esclusiva sul sito it.Pandora.net fino al 31 ottobre. Halloween è una delle feste preferite da Pandora. Costumi spettacolari, ...

Calciomercato - affari Torino-Spal : ecco Tutti i calciatori pronti a cambiare maglia [FOTO] : 1/8 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Paolo Savona - l'avvertimento drastico all'Europa : 'Se ci bocciano il bilancio - siamo pronti a Tutti' : Il pericolo che dalla Commissione europea arrivi una sonora bocciatura alla prossima manovra di bilancio dell'Italia è sempre dietro l'angolo. Ipotesi alla quale il ministro degli Affari europei, ...

[Il retroscena] "Pronti alla mega vendetta - faremo fuori Tutti gli uomini di Tria". La minaccia dei Cinque Stelle ai dirigenti del ministero ... : ... nel 2019 faremo fuori, sic, tutti questi signori del Mef, il ministero dell'economia e della finanza ndr, che dicono no ai tagli e non ci mettono a disposizione 10 miliardi per il reddito di ...

Genova - pm : numero indagati può aumentare | Autostrade : "Tutti sanno fare i pronti - noi più veloci" | Toti : "No a un commissario esterno" : Il procuratore capo Cozzi annuncia che gli indagati per il crollo del ponte Morandi potrebbero essere più di 20. Il governatore Toti: "Diciamo no a un commissario che viene da fuori". L'a.d. di Atlantia e Autostrade, Giovanni Castellucci: "Questi non sono ponti di complessità tecnica particolarmente elevata".

Miss Italia - la Finalissima : Tutti i liguri pronti a votare per Marta Murru : Sarà una giuria d'eccezione quella presente quest'anno a Miss Italia 2018, con protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, della alta cucina, del giornalismo e dello sport. ...

Asd Sugano - Tutti pronti per la nuova stagione : ASD Sugano torna finalmente in campo, dopo un'estate scoppiettante almeno sotto al punto di vista del mercato. Roster di tutto livello per mister Luca Maggi. Tornano infatti, Luca Lucchi e Daniele ...