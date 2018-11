Turismo sostenibile | nuove professioni richieste | green jobs

“Gli italiani - il Turismo sostenibile e l’Ecoturismo” : il futuro del turismo è sostenibile : “Abbiamo tutte le condizioni per essere il Paese guida nella sfida mondiale del turismo sostenibile e i dati dell’8° rapporto confermano che gli italiani sono pronti a spendere qualcosa in più per una vacanza green. È un messaggio al Parlamento e al Governo affinché si investa ancora di più nel settore e si potenzi l’ecobonus, per esempio per interventi di efficienza energetica. Questo favorirebbe non solo l’impresa turistica ma ...