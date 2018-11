Turismo internazionale | l’Italia è al 1° posto tra i Paesi dell’area Schengen per

meteoweb.eu

: Favorire l'incontro tra l'offerta turistica toscana e il trade internazionale: è questo l'obiettivo di Buy Tuscany,… - intoscana : Favorire l'incontro tra l'offerta turistica toscana e il trade internazionale: è questo l'obiettivo di Buy Tuscany,… - gabriellimoreno : @LaureanoOrtegaM Bravo, questa iniziativa aerea, è un contributo interessante per il rilancio del turismo internazionale. - 84Gipsy : Salone Svizzero delle #vacanze: le mie considerazioni dopo essere stata a #Lugano alla fiera internazionale sul mon… -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Si è conclusa l’edizione 2018 del World Travel Market di Londra, dove Enit-Agenzia Nazionale delè intervenuta insieme a 16 regioni più Roma Capitale, 1500 operatori e con lo stand più esteso e più frequentato di tutta la manifestazione, il lancio della Virtual Reality e un evento all’interno della London National Gallery con visita guidata alla straordinaria mostra dedicata a Giovanni Bellini e Andrea Mantegna, alla presenza del direttore del prestigioso museo,no Gabriele Finaldi. L’Italia per il prossimo triennio punta sulla crescita a valore e sulla sostenibilità e sulla campagna #cherishItaly, live in the moment, protagonista in questi giorni a Londra, che invita ad accarezzare ciò che il nostro Paese ha da offrire, approcciando con rispetto le mete più conosciute così come quelle ancora da scoprire, godendo dell’italianità in tutte le sue espressioni. I ...