Tumori | “Omepatia | la perfetta integrazione delle cure oncologiche”

(Di venerdì 9 novembre 2018) “L’omeopatia non è certo in grado di curare un cancro, ma può affiancarsi, integrare e facilitare le, offrendo un grande aiuto al paziente”. E’ quanto sostiene Luca Imperatori, dirigente medico dell’Unità operativa complessa di Oncologia medica presso l’AziendaOspedali Riuniti Marche Nord e responsabile dell’Unità operativa semplice Gestione integrata deidella testa e del collo. L’omeopatia “permette ai pazienti di affrontare con maggiore serenità il loro percorso oncologico” dice Cristina Accetta, chirurgo senologo presso la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma. Terapie sempre più sofisticate, mirate e personalizzate, hanno fatto fare passi da gigante alla cura del cancro, con risultati straordinari in termini di sopravvivenza: tanti pazienti ai quali, qualche anno fa, venivano dati ...