Tu Si que Vales | Anticipazioni | Ospite Irama Maria de Filippi conferma la storia con

Anticipazioni Tu si que Vales 10 novembre 2018 : ospiti Irama con Giulia De Lellis | VIDEO : E’ ufficiale Irama e Giulia De Lellis sono una nuova coppia. Il cantante vincitore di Amici sarà ospite a Tu si que vales sabato prossimo, così come annunciato su Witty tv e sulla pagina Facebook del programma. Insieme a lui, però, nascosta in studio fra il pubblico vi sarà anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis. Dopo la fine della storia d’amore con Andrea Damante, infatti, l’influencer ed il ...

Irama e Giulia de Lellis - la De Filppi svela il gossip a Tu si que Vales : Maria De Filippi l'aveva già spifferato a Tu si Que Vales. In un video pubblicato da Witty che rivela un'anticipazione della prossima puntata, la De Filippi aveva detto a Irama: 'So che ti sei ...

Giulia De Lellis e Irama insieme a Tu si que Vales : Maria De Filippi svela il fidanzamento : Irama e Giulia De Lellis sono una coppia: dopo ore di gossip, illazioni e mezze smentite, ci ha pensato Maria De Filippi ad ufficializzare il fidanzamento tra le sue due creature televisive. Durante la registrazione di una nuova puntata di Tu si que vales nella quale il cantante era ospite, la conduttrice ha svelato la presenza tra il pubblico dell'influencer romana, etichettandola come la 'nuova compagna del vincitore di Amici 17'. Irama canta ...

Tu si que Vales anticipazioni : Irama e Giulia De Lellis ospiti (VIDEO) : Irama e Giulia De Lellis annunciano la loro storia d’amore a Tu si que vales Stamattina è uscita una clamorosa news, che ha fatto molto discutere. Di cosa si tratta? La pagina instagram Spysee.it ha pubblicato un video di Irama e Giulia De Lellis impegnati a scambiarsi un tenero bacio in un ristorante a Roma. Un video, ovviamente, che ha fatto molto rumore. E dopo tante domande dei rispettivi fan, ecco arrivare l’atteso annuncio: ...

Irama e Giulia De Lellis stanno insieme : la coppia a Tu sì que Vales (Video) : Irama e Giulia De Lellis stanno insieme: la prima apparizione di coppia a Tu sì que vales Giulia De Lellis e Irama stanno insieme, è ufficiale. La coppia, stando a quanto emerso negli ultimi minuti, si mostrerà per la prima volta insieme al pubblico sabato, in prima serata. I due, come anticipato dalla pagina Instagram […] L'articolo Irama e Giulia De Lellis stanno insieme: la coppia a Tu sì que vales (Video) proviene da Gossip e Tv.

Tu si que Vales - il rapper Marco Baruffaldi in semifinale : Castelfranco Emilia , Modena, , 5 novembre 2018 - Sabato sera Marco Baruffaldi , il giovane rapper antibullismo affetto da sindrome di Down, ha conquistato anche i giudici del talent show 'Tu si que ...

Marco Baruffaldi - ospite di Tu sì que Vales commuove tutti : Marco Baruffaldi ha 22 anni e viene da Castelfranco Emilia, il suo sogno è diventare rapper, ma la sua storia, nonostante la giovane età, è triste e complicata. La sua storia è stata raccontata a Tu sì que vales, Marco Baruffaldi è affetto dalla sindrome di Down, ma questa malattia per lui non è stato un impedimento e ha sempre rincorso i suoi sogni, purtroppo però non tutti sono della stessa idea. Il giovane da anni lotta contro il bullismo, ...

Tu Si que Vales - Maria De Filippi in lacrime per l’esibizione del rapper con la sindrome di Down che sfida i bulli : “Sono Marco, ho 22 anni e sono affetto da sindrome di Down. Sono fiero di quello che sono. Devo ringraziare il mio papà per la canzone perché mi ha aiutato nella metrica. Ci sono delle parole che mi colpiscono di più perché fanno parte della mia vita”. Si è presentato così sul palco di Tu Si Que Vales Marco Baruffaldi, il giovane rapper affetto dalla sindrome di Down che con la sua esibizione ha commosso tutti, facendo piangere anche ...

Ascolti - Tu sí que Vales con Maria De Filippi supera Antonella Clerici e Portobello : La sfida del sabato sera è stata vinta da Tú sí que vales . Il programma di Canale 5 ha infatti registrato 5.322.000 spettatori pari al 30.21% di share. Il talent con Maria De Filippi, Gerry Scotti , ...

Tu si que Vales : giudici in lacrime per l’esibizione di Marco| VIDEO : La nuova puntata di Tu si que vales ha lascito giudici e pubblico senza fiato. Molte esibizioni, infatti, hanno portato i telespettatori di Canale 5 ha rimanere incollati alla tv a bocca aperta, ma solo una ha commosso davvero tutti. Colui che ha fatto piangere i giudici, ma che ha anche commosso tutti i telespettatori, lanciando messaggi bellissimi, è stato il giovane Marco. Ecco cosa è successo nello studio della trasmissione ...

Ascolti tv 3 novembre : Tú sí que Vales domina ancora - Portobello non decolla : Ascolti tv ieri: Tú sí que vales domina la prima serata e vince su Portobello di Antonella Clerici Tú sí que vales vince la sfida del sabato sera. Il programma di Canale 5 ha infatti raccolto davanti al video 5.322.000 spettatori pari al 30.21% di share. Il talent con Maria De Filippi, Gerry Scotti , Rudy […] L'articolo Ascolti tv 3 novembre: Tú sí que vales domina ancora, Portobello non decolla proviene da Gossip e Tv.