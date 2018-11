Trump firma ordine no asilo irregolari

: Trump firma stretta su diritto asilo #spaziotransnazionale informa - transnazionale : Trump firma stretta su diritto asilo #spaziotransnazionale informa - gscapini66 : RT @pbecchi: Chi oggi parla di vittoria del Partito democratico e di ridimensionamento di #Trump, oltre a non saper leggere i numeri, dimos… - GazzettaDelSud : #Trump firma stretta su diritto asilo: 'Usa hanno bisogno di nuove leggi sull'immigrazione' -

Il Presidente americanondo l'esecutivo che esclude glidalla richiesta di, ha affermato che gli Stati Uniti hanno bisogno di nuove leggi sull'immigrazione. Poi ha sferrato un altro pesante attacco a una reporter dicendole:"Che razza di domanda stupida, sei una sfigata che non sa che cavolo sta facendo". Non solo.Dopo la sospensione dell'accredito a Jim Acosta della Cnn,ha minacciato di togliere le credenziali ad altri giornalisti alla Casa Bianca che "non mostrano rispetto verso il presidente".(Di venerdì 9 novembre 2018)