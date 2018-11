: Vi do un paio di indizi (ma io non vi ho detto nulla, eh...): #Trump e #Macron. Fossi in voi domani passerei in edi… - Capezzone : Vi do un paio di indizi (ma io non vi ho detto nulla, eh...): #Trump e #Macron. Fossi in voi domani passerei in edi… - Capezzone : Oggi mio pezzo su @LaVeritaWeb. #Trump vince anche in trasferta (senza scendere in campo) all’#Ecofin di Bruxelles… - you_trend : Spesso #Trump è definito 'populista' ma la sua antitesi, secondo @masechi, non è #Macron. Il presidente francese 'è… -

Il presidente Usaconsidera unla proposta dell'omologo francesedi formare uneuropeo per proteggersi da Stati Uniti, Cina e Russia. "Forse l'Europa dovrebbe prima pagare la sua quota per la Nato, che gli Stati Uniti finanziano in larga parte", scrivesu Twitter. Il presidente americano è in Francia per le commemorazioni per il centenario della Prima Guerra Mondiale.(Di venerdì 9 novembre 2018)