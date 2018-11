Troppi problemi per Huawei P9 Lite con patch B415 | le questioni più calde

MotoGp - Iannone preoccupato in Malesia : 'abbiamo Troppi problemi - soffriamo in frenata e accelerazione' : AFP/LaPresse Interrogato ai microfoni di Sky Sport MotoGp , il rider di Vasto ha espresso le proprie preoccupazioni in vista del prosieguo del week-end: ' sicuramente le condizioni meteo sono state ...

MotoGp - Iannone preoccupato in Malesia : “abbiamo Troppi problemi - soffriamo in frenata e accelerazione” : Il pilota della Suzuki ha analizzato la prima giornata di libere in Malesia, svelando alcuni problemi che hanno condizionato la sua moto Una giornata non proprio positiva per Iannone in Malesia, il venerdì di libere non ha lasciato il sorriso sul volto del pilota della Suzuki, costretto a fare i conti con alcuni problemi di difficile risoluzione. AFP/LaPresse Interrogato ai microfoni di Sky Sport MotoGp, il rider di Vasto ha espresso le ...

MotoGp - Valentino Rossi deluso : “Troppi problemi - quanto accaduto sulla griglia ha peggiorato le cose” : Il pilota della Yamaha ha commentato il sesto posto ottenuto nel Gp d’Australia, svelando i numerosi problemi con cui ha dovuto convivere nel corso della gara Una gara da dimenticare per Valentino Rossi quella di Phillip Island, resa ancora più amara dalla vittoria centrata dal suo compagno di squadra Maverick Viñales. Un sesto posto che lascia l’amaro in bocca al pesarese, riuscito addirittura ad arrampicarsi fino alla seconda ...

Troppi problemi Iliad Italia per l’installazione delle antenne? Prime proteste a Roma : I problemi Iliad Italia per l'installazione delle antenne proprietarie sul territorio nazionale potrebbero essere determinanti nello sviluppo della rete autonoma del vettore. La strada che porta ad una migliore copertura in ogni regione Italiana sarà di certo costellata da proteste e polemiche e a tal proposito, registriamo già le Prime avvisaglie. Come sottolineano i colleghi di Upgo.news, a Roma nord, in particolare nell'area geografica ...