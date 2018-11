Trono Over | Armando | “In passato ero vittima di sortilegi | ora mi piace Ursula”

UeD news - Cristina Trono Over : “Dopo Alessio Lo Passo la mia vita è cambiata” : Uomini e Donne news, Cristina Incorvaia del Trono Over: il ricordo della passata esperienza con Alessio Lo Passo Sapevate che per Cristina Incorvaia del Trono Over questa non è la prima volta che entra nello studio di Uomini e Donne? Ebbene questa non è la sua prima esperienza all’interno del programma di Maria De Filippi. […] L'articolo UeD news, Cristina Trono Over: “Dopo Alessio Lo Passo la mia vita è cambiata” ...

Uomini E Donne : Tomas Fierro e Donatella Lopar del Trono Over si sono lasciati - leggi il motivo : Uomini e Donne trono over, Tomas Fierro e Donatella Lopar si sono lasciati: colpa dei continui litigi Tomas Fierro e Donatella Lopar, ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne, si sono lasciati.... L'articolo Uomini E Donne: Tomas Fierro e Donatella Lopar del trono over si sono lasciati, leggi il motivo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne - Trono Over : un nuovo corteggiatore per Gemma | Video : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Nella puntata odierna è arrivato un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani. La dama l’ha accolto con piacere ed ha detto che proseguirà la conoscenza con lui, dato che la storia con Rocco sembra ormai naufragata. Quest’ultimo ha criticato la scelta della dama torinese, attaccando il comportamento avuto nei suoi confronti. Uomini e Donne, chi è il ...

Al "Trono Over" volano ceffoni - dame e cavalieri fuori controllo : Settimana ad alta tensione al Trono Over di 'Uomini e Donne' e Maria De Filippi: la rissa tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, lo schiaffo di Caterina a Sebastiano e la lite tra Sossio Aruta e Ursula ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 07/11 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne riprende con la questione Gianluca-Roberta. Il casertano non sa come uscire dalla bagarre e così richiede un ballo che però lui passa nel backstage a chiarirsi con Roberta. Al centro dello studio cambia la coppia: c’è un nuovo corteggiatore per Gemma! Il cavaliere si chiama Paolo che subito fa esclamare a Gianni “Ma è giovanissimo!”. Paolo dice di essere molto attratto da lei ...

Uomini e Donne - Trono Over : volano schiaffi tra dame e cavalieri - i video : Coas nel dating show: Caterina schiaffeggia Sebastiano, Cristina mette le mani in faccia a Gianluca.

Uomini e Donne - Trono Over : litigi - faccia a faccia - volano anche bottiglie | Video : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. È stata una delle puntate più accese della stagione e in generale degli ultimi anni. Il confronto tra Denise e Caterina è stato infuocato e addirittura sono volate bottiglie verso il parterre femminile. Fortunatamente nessuna è stata colpita e la conduttrice Maria De Filippi ha richiamato all’ordine le dame e i cavalieri del trono over. La discussione è ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 06/11 : La puntata di oggi del Trono Over ricomincia con la questione dell’appartamento preso in affitto da Denise e Sebastiano che ha scatenato l’ironia e la rabbia di Armando. Sebastiano vuole sapere a tutti i costi chi abbia rivelato questa cosa ma Armando resiste, così Valentina del parterre femminile esorta chi l’abbia detto ad alzarsi in piedi… e si scopre che è stata Caterina! Scatta una feroce discussione tra Caterina, ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 05/11 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne si apre con un filmato riguardante quello che è successo nel backstage tra Gemma e Rocco. Il filmato però viene interrotto da Tina che, simpaticamente, fa il verso alla bionda torinese! Gemma fa il suo ingresso in studio e subito inizia un battibecco con la dama che si dice “avvelenata” dopo aver pensato e ripensato alla sua storia con Rocco. È convinta che lui non sia mai stato ...

Uomini e Donne - Trono Over : Gemma in lacrime per Rocco | Video : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La puntata ovviamente è iniziata con Gemma Galgani, autentica protagonista del programma di Maria De Filippi. La dama sta conoscendo il cavaliere Rocco. La settimana scorsa, la dama torinese è stata colta da un malore in studio ed è stata accompagnata fuori dal dottore e dal cavaliere Rocco. Un attacco d’ansia che ha messo a dura prova l’ex compagna ...

Uomini e Donne - Trono Over : la puntata del 5 novembre 2018 : Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri.prosegui la letturaUomini e Donne, Trono Over: la puntata del 5 novembre 2018 pubblicato su Gossipblog.it 05 novembre 2018 13:40.

Uomini e donne - anticipazioni Trono Over : Gemma risente Rocco ma esce con Paolo : Nel giorno in cui Uomini e donne va in vacanza [VIDEO]in occasione della festivita' di Ognissanti, i telespettatori possono comunque soddisfare la loro curiosita' grazie alle anticipazioni del Trono Over relative alla registrazione del 31 ottobre. Dame e cavalieri, infatti, sono tornati in studio e non sono mancate le sorprese, soprattutto per quanto riguarda Gemma Galgani, oltre a nuove discussioni tra i vari protagonisti. Ad essere ...