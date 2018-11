Tronchetti Provera-Afef è addio | depositate le carte del divorzio

Tronchetti Provera e Afef si separano - l’istanza in Tribunale|La storia : foto : L’ad di Pirelli e l’ex modella si erano sposati a Portofino nel 2001. La richiesta di separazione consensuale è stata depositata ai primi di novembre nel Tribunale di Milano. Definite in un accordo extragiudiziale le condizioni economiche dell’addio

Tronchetti Provera e Afef si separano : finisce dopo 17 anni il matrimonio tra il manager e la modella : È finito l’amore fra Marco Tronchetti Provera e Afef Jnifen. L’amministratore delegato di Pirelli e la showgirl si separano. I legali degli ormai ex coniugi hanno depositato l’istanza di separazione ai primi di novembre al Tribunale di Milano. Il giudice Anna Cattaneo, presidente della nona sezione, specializzata in diritto di famiglia, a breve fisserà l’udienza in cui il manager e l’ex modella e presentatrice televisiva dovranno trovare un ...

Afef Jnifen - primo compleanno lontana da Tronchetti Provera. È finito l'amore? : Afef Jnifen compie 55 anni. L'ex modella festeggia il suo compleanno tra amici e il settimanale Chi pubblica le foto della serata. Assente però il marito Marco Tronchetti Provera. Che tra loro sia finita? L'amore tra i due è iniziato venti anni fa. C'è chi dice che la coppia stia affrontando una crisi, e il settimanale di Alfonso Signorini esprime la perplessità nel non vederli insieme. Loro sono da sempre stati considerati una delle ...

