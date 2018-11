Tria - ' Procedura d' infrazione? Per evitarla serve un suicidio'

Tria a Centeno : 'per evitare procedura servirebbe manovra suicida' : Che ha spiegato che per evitare una procedura sul debito servirebbe una manovra di restrizione fiscale violentissima che per una economia in forte rallentamento sarebbe un suicidio. "Abbiamo spiegato ...

Tria - incontro con Centeno - Eurogruppo - : 'per evitare procedura infrazione Ue manovra dovrebbe essere suicida' : L'incontro avviene a Roma: da un lato Giovanni Tria, ministro dell'economia, interlocutore italiano probabilmente preferito, insieme a Mario Draghi e ad Andrea Enria, di Bruxelles. Dall'altro c'è Mario Centeno, presidente dell'Eurogruppo, la cui riunione, tenutasi ...

Centeno : no dubbi Italia in euro - manovra lo dimostri. Tria : per evitare procedura servirebbe stretta suicida : ... per evitarla, secondo Tria «noi dovremmo fare una manovra di restrizione fiscale violentissima, andare a un deficit dello 0,8%, che per una economia in forte rallentamento sarebbe un suicidio, non ...

Manovra - Tria : "Per scongiurare la procedura UE di infrazione servirebbe una correzione suicida" : Così il ministro del'Economia Giovanni Tria nel corso dell'audizione davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. Dopo il botta e risposta di ieri sulle analisi della Commissione europea e ...

Ue : Tria - per evitare procedura infrazione servirebbe manovra suicida : ... cioè andare a un deficit dello 0,8% che per un'economia in forte rallentamento sarebbe un suicidio': lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al termine dell'incontro con il ...

Manovra - Tria : per evitare procedura infrazione sarebbe necessaria manovra suicida : Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria nel corso della conferenza stampa congiunta, a Roma, con il numero uno dell'Eurogruppo, Mario Centeno.

Tria : ‘Per evitare procedura Ue servirebbe una manovra da suicidio’. Bankitalia : ‘Abbattere spread - già spesi 1 - 5 miliardi’ : Per evitare la procedura d’infrazione dell’Unione Europea servirebbe “una manovra di restrizione fiscale violentissima, andare a un deficit dello 0,8 per cento, che per una economia in forte rallentamento sarebbe un suicidio, non credo che la Commissione si aspetti una reazione di questo tipo anche se formalmente rispettosa delle regole di bilancio”. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria parla così al termine del ...

**Manovra : Tria - per evitare procedura dovremmo fare correzione suicida** : Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria in conferenza stampa congiunta a Roma con il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno.