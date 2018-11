Tria | Patrimoniale sarebbe suicidio

Tria : "Nessuna patrimoniale - sarebbe un suicidio" : Nessuna patrimoniale. Che, secondo il ministro dell'Economia del governo giallo-verde, sarebbe "un'azione suicida". Giovanni Tria, in audizione nelle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato sulla manovra, avrebbe espresso così il suo parere contrario alla tassa. "Un ministro dell'Economia", ha detto, "non può cominciare a dire 'si interviene con questo o un altro strumento' perché si creerebbe il panico". Come per la patrimoniale, ...