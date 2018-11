Tria conferma i fondamentali della Manovra. Di Maio ribadisce : il Governo non cadrà : Le misure che il Governo ha messo a punto rappresentano un percorso di politica economica che aiuterà il Paese a crescere". " Ribadisco un concetto fondamentale: non esiste stabilità economica senza ...

Manovra - Tria : governo conferma pilastri : 10.56 Il governo vuole conferma re la Manovra "nei suoi pilastri fondamentali". Così il ministro dell'Economia, Tria ,in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Il rallentamento dell'economia rafforza "gli obiettivi della Manovra : contrastare il rallentamento della crescita e fornire uno stimolo con gli investimenti pubblici". "Per il prossimo anno si stima un effetto espansivo sulla crescita di 0,6 punti percentuali", afferma ...

Manovra : Tria conferma i numeri - Salvini lo smentisce : Il ministro dell'Economia in commissione Bilancio ha detto che gli interventi previsti per la flat tax dal governo avranno un costo nel primo anno di soli 600 milioni, per poi salire a 1,8 miliardi ...