Trenord | Pd | certificato fallimento servizio ferroviario in Lombardia

liberoquotidiano

(Di venerdì 9 novembre 2018) Milano, 9 nov. (AdnKronos) - "Ora è tutto chiaro, la situazione del trasportoè peggiorata nell'ultimo anno e non potrà migliorare per altri ventiquattro mesi. Un piano per venirne fuori non esiste, se non il taglio di alcune corse che verranno sostituite da bus. Il peggio è che tutto er