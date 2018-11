Trampolino elastico | Mondiali 2018 | Bielorussia e Giappone vincono il sincro non olimpico

Trampolino elastico - Mondiali 2018 : che battaglia nelle qualifiche del sincro - Italia out per infortunio : A San Pietroburgo (Russia) proseguono i Mondiali 2018 di Trampolino elastico ma oggi non sono andate in scena gare della prova individuale, unica disciplina inserita nel programma olimpico che sarà protagonista sabato con semifinali e finali. Spazio dunque alle qualificazioni del sincro dove le otto migliori coppie per sesso sono state promosse agli atti conclusivi che assegneranno le medaglie nella giornata di domani. Nella serata locale si è ...

Trampolino elastico - Mondiali 2018 : disputate le qualifiche - Gao e Pavlova in testa. Cannone in semifinale : A San Pietroburgo (Russia) sono incominciati i Mondiali 2018 di Trampolino elastico. Ad aprire la rassegna iridata sono state le qualificazioni dell’individuale (unica specialità inserita nel programma olimpico), in palio 24 posti per le semifinali di sabato che precederanno l’atto conclusivo. MASCHILE: Il cinese Gao Lei detta subito legge da vero Campione del Mondo e chiude al primo posto con 114.700, oltre un punto di vantaggio sul ...

Trampolino elastico - Mondiali 2018 : Gao Lei e Piatrenia difendono i titoli - tanti favoriti a San Pietroburgo : I Mondiali 2018 di Trampolino elastico si disputeranno a San Pietroburgo (Russia) dal 7 al 10 novembre. Si tratta dell’ultima rassegna iridata dell’anno per la grande famiglia della ginnastica, si assegnano i titoli anche in questo sport olimpico. Diamo uno sguardo a quali saranno i grandi favoriti dell’unica prova olimpica (l’individuale) mentre l’Italia si affiderà a Dario Aloi e all’eterno Flavio Cannone ...

Trampolino elastico - Mondiali 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : I Mondiali 2018 di Trampolino elastico si disputeranno a San Pietroburgo (Russia) dal 7 al 10 novembre. Ultima rassegna iridata dell’anno per la grande famiglia della ginnastica, spettacolo assicurato con i migliori interpreti di questa disciplina olimpica che ci faranno divertire sia a livello individuale (unica gara olimpica) che nel sincro (specialità non a cinque cerchi). L’Italia sarà presente con Flavio Cannone e Dario Aloi. Di ...