Torna il Pop Up market L' evento alla Villa Bellini

Melodramma pop - Mogol Torna con Gianni Bella per l'opera La Capinera : "Ispirato - l'ho scritta in sei ore" : Dal 9 dicembre al Bellini di Catania, scene e regia di Dante Ferretti Musica Mogol ha scoperto qualche settimana fa di aver venduto 523 milioni di dischi nella sua lunghissima carriera. «Me lo hanno ...

Demi Lovato fuori dalla riabilitazione? La popstar è Tornata a casa per le elezioni di medio termine 2018 (foto) : Dopo tre mesi di ricovero Demi Lovato è fuori dalla riabilitazione? La foto che la ritrae alle urne per le elezioni di medio termine 2018 che si sono tenute negli Stati Uniti il 6 novembre per rieleggere il Congresso e i governatori di alcuni stati sembra confermare la fine del periodo di rehab per la cantante. I rumors di inizio novembre parlavano infatti di una conclusione felice del periodo di riabilitazione per la Lovato dopo l'overdose ...

Filippo Timi Torna a teatro con un Cuore di Vetro in Inverno : allegoria pop di un cavaliere errante perugino - tra la natività e Michael Jackson : Il primo applauso Filippo Timi lo riceve tre secondi netti dopo essere entrato in scena, vestito da sposa, con la barba incolta sotto il velo. Con il sipario ancora chiuso si siede sul proscenio e imbraccia la chitarra come un menestrello, per cantare una ballata dell’amor perduto in dialetto perugino. È il proemio (cantato) di Un Cuore Di Vetro In Inverno, spettacolo scritto, diretto e interpretato dallo stesso Timi, che sarà in tournée nei ...

MICHAEL MOORE CONTRO SALVINI/ "Razzista e bigotto". E al popolo consiglia : "Tornate ad essere Italia" : MICHAEL MOORE, alla Festa del cinema di Roma, in occasione della presentazione del film documentario «Fahrenheit 11/9» attacca Matteo SALVINI, Trump e tutta la sinistra.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 21:26:00 GMT)

Marco Milano - il popolare Mandi Mandi : 'Non ho più niente ma vorrei Tornare a lavorare' : La gente lo ricorda soprattutto per l'inviato d'assalto di "Mai dire gol" Mandi Mandi. Ma Marco Milano, da metà anni 80 a oggi ha messo la sua vis comica in moltissime produzioni. Da qualche anno è però scomparso dai teleschermi. Complice un periodo nerissimo, iniziato con dei guai con il fisco e proseguito con problemi personali. "Non ho più nulla ma non voglio dipendere dagli altri - dice a Tgcom24 -. vorrei tornare a lavorare".

USA - i Tornado si stanno spostando verso Est su un’area più grande e popolata : potrebbe essere un effetto dei cambiamenti climatici : Negli ultimi decenni i tornado sugli USA si stanno spostando, diminuendo in Oklahoma, Texas e Kansas ma aumentando negli stati lungo il fiume Mississippi e ancora più ad est, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Climate and Atmospheric Science. Lo studio sostiene che l’attività dei tornado stia aumentando soprattutto in Mississippi, Arkansas, Tennessee, Louisiana, Alabama, Kentucky, Missouri, Illinois, Indiana, Wisconsin, Iowa e ...

Prime foto e video di Ariana Grande e Pete Davidson in pubblico dopo l’addio : la popstar Torna a cantare : La messa in onda è prevista solo il prossimo 29 ottobre, ma il primo video di Ariana Grande in pubblico dopo la recente rottura col compagno Pete Davidson è già stato reso disponibile in rete grazie alle riprese amatoriali dei presenti all'evento "A Very Wicked Halloween: Celebrating 15 Years On Broadway". Si tratta dello speciale della NBC previsto per Halloween e dedicato ai 15 anni del musical Wicked, che vede tra i tanti ospiti proprio ...

Potere al Popolo - Indietro non si Torna : il voto online per lo statuto è un successo : ... ma comunque commisurato allo scarso spazio che tendiamo a dare a tutte le forze politiche, ci limitiamo alle notizie essenziali legate alla cronaca politica tricolore, cercando sempre di fare da ...

Giorgia riTorna con “Pop Heart” per reinterpretare alcune tra le canzoni che più ha amato nella sua vita : La grande voce italiana sta per tornare: Giorgia annuncia il nuovo, attesissimo album “Pop Heart”, in uscita venerdì 16 novembre 2018 per Microphonica srl / Sony Music. “Pop Heart” è il disco del cuore di Giorgia, che sceglie di reinterpretare alcune tra le canzoni che più ha amato nella sua vita. L’artista inizia la sua carriera proprio cantando live i brani di altri celebri interpreti e oggi decide di raccogliere le cover in un album. Un ...

Chris Brown e Rihanna - il rapper è ancora ossessionato da lei e sogna di Tornare con la popstar : La burrascosa relazione tra Chris Brown e Rihanna è terminata in malo modo molti anni fa, dopo la terribile aggressione che fece il giro del mondo subita dalla popstar per mano del rapper nel 2009, la sera prima della cerimonia dei Grammy di quell'anno. I due hanno cercato di riprendere la loro storia per un breve periodo alla fine del 2012, ma il tentativo è naufragato. Successivamente Brown ha affrontato diversi problemi con la giustizia e di ...

Maneskin - flash mob a Piazza del Popolo a Roma e concerto a sorpresa. Domani esce Torna a casa : Sorpresa Maneskin, il gruppo rivelazione di XFactor è protagonista di un flash mob a Piazza del Popolo a Roma con concerto a sorpresa per lo stupore dei tanti fans. Domani, infatti, esce il nuovo ...

Tornano i Thegiornalisti : "Ci piace cambiare il nostro pop da cinema" : Di certo lui ha le parole giuste. Tommaso Paradiso è uno dei portavoce del pop perché i suoi brani intercettano (talvolta anticipano) lo spirito del tempo, mica poco. "Scrivo perché ho bisogno di comunicare, se fossi un bravo pittore, avrei dipinto quadri" spiega con il suo favoloso dono della sintesi. Da un paio d'anni è il golden boy della classifica, sia collaborando con altri (da Luca Carboni a Fabri Fibra) sia pubblicando con i suoi ...

Mary Poppins riTorna al cinema : il trailer del nuovo film Disney : Il film di Mary Poppins ispirato ad una serie di romanzi scritti da PL Travers, è stato uno tra i lungometraggi della Disney più celebri di sempre. Prodotto nel 1964 e vincitore di un Premio Oscar ...

Napoli-Parma - Tornano i biglietti a prezzi popolari : NAPOLI - tornano popolari i prezzi dei biglietti dello stadio San Paolo per Napoli-Parma , in programma il 26 settembre. I tifosi azzurri avevano infatti inscenato una dura protesta per il caro-...