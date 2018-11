Torino | la sindaca ' Contraria alla Tav ma ascolto chi manifesta per l alta velocità'

Minacce di morte alla sindaca Appendino in una lettera anonima : “Hai ucciso Torino” : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha ricevuto una lettera di Minacce di morte. «Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino - si legge nella lettera consegnata a casa sua stamattina, sabato 3 novembre - Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata». ...

Torino - minacce di morte alla sindaca Appendino : 'Avete ucciso la città' : Indaga la Digos. Lei: 'Continuerò a svolgere il ruolo per cui sono stata eletta' - La Digos di Torino sta indagando sulla lettera che contiene insulti e minacce di morte ricevuta dalla sindaca di ...

Torino - la sindaca Appendino minacciata di morte : "Sappiamo dove vivi" : "Magari si tratta di uno scherzo di cattivo gusto, una cosa è certa: continuerò a svolgere con serenità il ruolo per il cui sono stata eletta", ha affermato la sindaca di Torino che ha sporto querela

Torino - in centinaia in piazza contro la sindaca Appendino : Circa 500 persone sono scese in piazza Castello a Torino per manifestare conto i continui 'No' della sindaca pentastellata Chiara Appendino. Dopo lo stop alla TAV annunciato nei giorni scorsi, il ...

Torino : Di Maio - massima solidarietà per nostra sindaca Appendino : Roma, 3 nov. (AdnKronos) - "massima solidarietà per la nostra sindaca Chiara Appendino". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in un post pubblico su Instagram in merito alla lettera di minacce di morte ricevuta dal sindaco di Torino, Chiara Appendino.

Minacce di morte alla sindaca Appendino in una lettera anonima : “Hai ucciso Torino” : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha ricevuto una lettera di Minacce di morte. «Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino - si legge nella lettera consegnata a casa sua stamattina, sabato 3 novembre - Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata». ...

Minacce di morte alla sindaca Appendino : "Cagna - avete ucciso Torino. Ora muori" : Una pesante lettera anonima di Minacce è stata ricevuta questa mattina dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino. La sindaca del capoluogo piemontese ha già sporto querela e sui social ha denunciato il fatto. "Questa è la lettera anonima che ho ricevuto questa mattina e per la quale ho appena sporto querela - scrive sul suo profilo Facebook Chiara Appendino -. Magari si tratta semplicemente di uno scherzo di cattivo gusto ma una cosa è certa: ...

Lettera con minacce di morte alla sindaca di Torino Appendino : “Tu e la tua setta di pazzoidi e di falliti 5 Stelle avete ucciso Torino. Adesso devi morire, sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia, dormi molto preoccupata”. E’ uno stralcio della Lettera anonima ricevuta dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha sporto querela alle forze dell'ordine. "Magari si tratta semplicemente di uno scherzo di cattivo gusto - ha spiegato la sindaca su Facebook, dove ha pubblicato la ...

Chiara Appendino - minacce di morte in una lettera alla sindaca di Torino : “Ma io continuerò a svolgere tutto con serenità” : “Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino. Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata“. E’ il testo di una lettera di minacce recapitata alla sindaca di Torino Chiara Appendino. “Magari si tratta di uno scherzo di cattivo gusto, ma una cosa è certa: continuerò a svolgere con serenità il ruolo per il quale sono state eletta”. La lettera è scritta ...

Torino - lettera di minacce alla sindaca Appendino : "Devi morire" : minacce di morte contro la sindaca di Torino, Chiara Appendino. La prima cittadina del capoluogo piemontese ha ricevuto una lettera di minacce espicita che inizia con una serie di offese per poi ...

Torino - lettera di minacce alla sindaca : 14.27 La sindaca di Torino Appendino denuncia di aver ricevuto una lettera di minacce, anonima. "Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino. Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata", recita la lettera. "Magari si tratta di uno scherzo di cattivo gusto, ma una cosa è certa:continuerò a svolgere con serenità il ruolo per il quale sono stata eletta", dice la sindaca.

In piazza a Torino contro la sindaca Appendino e il no alla Tav : In piazza anche esponenti del mondo produttivo e della politica. "La sindaca sta dimostrano di non ascoltare una città in difficoltà. Presidente Amma in piazza: basta impedire sviluppo "Sono molto ...

Torino - in 500 alla prima manifestazione “Si Tav” contro la sindaca Chiara Appendino : “È prioritaria per la città” : Cinquecento persone si sono ritrovate in piazza questa mattina a Torino per manifestare il loro sostegno alla Tav e dire basta all’amministrazione Appendino. In piazza Castello, sotto la Prefettura, richiamati dal tam tam lanciato sui social dopo il voto di lunedì in consiglio comunale contro la Torino-Lione, c’erano tanti comuni cittadini, tra cui anche volontari di Torino 2006, rappresentanti del mondo produttivo e politico ed esponenti ...

Passa la mozione anti-Tav - caos a Torino. Imprese e sindacati : oltraggio alla città : Via libera all’ordine del giorno del Consiglio comunale che chiede di sospendere l’opera in attesa dell’analisi costi-benefici. L’opposizione protesta e viene espulsa dall’aula. Confindustria: la Tav non può essere sacrificata sull'altare di un compromesso per ragioni di carattere politico...