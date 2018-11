Tiro con l’arco | Italia in raduno a Formia | tutti gli azzurri convocati

NBA - Danilo Gallinari dopo la vittoria con Minnesota : 'Schiaccio di più perché temono il mio Tiro' : Sesta vittoria stagionale e sesto ventello di questo ottimo inizio di regular season per Danilo Gallinari, miglior realizzatore degli L.A. Clippers insieme a Tobias Harris nel successo contro i ...

Mondiali Boxe – Continua il riTiro moscovita delle azzurre : Prosegue la preparazione moscovita delle azzurre della Boxe in vista dei Mondiali di Aiba Continua il raduno moscovita delle azzurre di preparazione ai prossimi Mondiali Aiba, in programma a Nuova Delhi dal 15 al 25 novembre. Il raduno, che si concluderà 12 novembre, serve come selezione finale per la kermesse iridata Le azzurre in raduno: Roberta Bonatti (cat.48 kg), Roberta Mostarda (51 kg); Giulia Arianna De Laurenti (54 kg), Alessia ...

Sci alpino - i gigantisti azzurri in riTiro in Val Senales a partire da domani : ecco i convocati : gigantisti di Coppa del mondo e ragazze di Coppa Europa in Val Senales Allenamento in Val Senales per i gigantisti di Coppa del mondo: Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Alex Hofer, Roberto Nani e Riccardo Tonetti lavoreranno da martedì 6 novembre a venerdì 9 sotto la guida dell’allenatore responsabile Alessandro Serra e dei tecnici Ruggero Muzzarelli e Devid Salvadori. Come i loro colleghi stranieri, gli azzurri hanno dovuto saltare ...

La scaletta del nuovo tour dei Tiromancino decisa con l'aiuto del pubblico : quali brani aggiungere? : ... interpellato sui social affinché possa esprimere una o due preferenze per integrare la lista di brani immancabili già previsti per i nuovi spettacoli teatrali. Il frontman dei Tiromancino ha voluto ...

La scaletta del nuovo tour dei Tiromancino decisa con l’aiuto del pubblico : quali brani aggiungere? : La scaletta del nuovo tour dei Tiromancino a supporto dell'album Fino a Qui sarà completata da Federico Zampaglione con l'aiuto del suo pubblico, interpellato sui social affinché possa esprimere una o due preferenze per integrare la lista di brani immancabili già previsti per i nuovi spettacoli teatrali. Il frontman dei Tiromancino ha voluto coinvolgere il pubblico che lo segue online in una scelta delicata, quella che riguarda uno o due ...

Anonymous alza il Tiro : nel mirino università - sindacati e Confindustria : La maglia nera però va all'automotive, seguito dal mondo della ricerca, dall'educatione e dall'hospitality. Al momento gli hacker hanno rilasciato database trafugati da confederazioni sindacali e ...

Percorso Giro d’Italia 2019 : tutte le 21 tappe e le stellette di difficoltà. Ultima settimana durissima con Gavia e MorTirolo : Presentato oggi in quel di Milano il Giro d’Italia numero 102. 21 tappe: partenza sabato 11 maggio con una cronometro individuale da Bologna, arrivo domenica 2 giugno ancora una volta con una prova contro il tempo, questa volta in quel di Verona. Nel mezzo tante salite e molte frazioni insidiose, oltre alle solite volate entusiasmanti. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le tappe con le stellette di difficoltà. PRIMA TAPPA (sabato 11 ...

Giro d'Italia 2019 - svelate le tappe. Confermati Gavia e MorTirolo : Dopo il Tour, ecco svelato anche il Giro d'Italia 2019. Si parte sabato 11 maggio da Bologna con la cronoscalata a San Luca e si arriva il 2 giugno a Verona . La corsa rosa numero 102 conta 21 tappe , ...

Ultimo a Roma - 2 concerti al Palalottomatica il 1° e il 2 novembre : info utili sul riTiro di biglietti e pacchetti Vip : Ultimo a Roma, terrà due concerti al Palalottomatica giovedì 1 e venerdì 2 novembre 2018. I primi due concerti di Ultimo nei palasport sono in programma nella sua città Natale per domani e per dopodomani. A seguire, l'artista è atteso al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 4 novembre. I VIP Package per i concerti in programma al Palalottomatica di Roma l'1 e il 2 novembre e al Mediolanum Forum di Assago (Mi) il 4 novembre acquistati on ...

Scuola - per essere assunti si torna all’antico : riecco il concorsone - cancellati formazione iniziale e Tirocinio : In cattedra con un semplicissimo, tradizionale concorso. Niente abilitazione, tirocini triennali, corsi e apprendistati: il governo ritorna all’antico. Il cosiddetto Fit (formazione iniziale e tirocinio), il percorso triennale creato nell’ultima legislatura, viene cancellato ancora prima di nascere: il primo bando avrebbe dovuto esserci nel 2019, ma a questo punto non vedrà mai la luce. Per diventare insegnanti basterà un normale concorso, ...

Desirée - i servizi sociali avverTirono la famiglia : 'Quella ragazza fuori controllo' : Aveva abbandonato la scuola dopo il primo anno, trascorreva intere giornate e a volte nottate fuori di casa. Frequentava giri rischiosi, aveva iniziato ad assumere droghe. I servizi sociali del Comune ...

#Tiromancino Economia : la Maremma a fari spenti nella notte. Ma c'è una luce : il 'Patto' : L'Economia Maremmana viaggia a fari spenti nella notte, ma qualcuno comincia a volerli accendere sperando non sia troppo tardi. È il messaggio esplicito, urbi et orbi, arrivato dalle assise generali ...

Live Empoli-Juve 0-0 : Pjanic vicino al gol con Tiro da fuori : L'Empoli, reduce dal pareggio di Frosinone nella partita di domenica scorsa giocata alle ore 12.30, ospita quest'oggi al Castellani la capolista Juventus, imbattuta in stagione e sempre...

Scaletta dei Thegiornalisti a Roma - orari e riTiro biglietti per i concerti del 27 e 28 ottobre al PalaLottomatica : Dopo la data zero di Vigevano, il debutto ufficiale a Torino e gli appuntamenti di Bologna e Firenze, è tempo di doppietta per i Thegiornalisti a Roma, con due date consecutive al PalaLottomatica sabato 27 e domenica 28 ottobre per il Love Tour. A poco più di un anno dal debutto nel palazzetto Romano con un concerto ricco di ospiti nella primavera del 2017, la band di Tommaso Paradiso torna sul palco della propria città con lo show a supporto ...