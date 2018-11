The Blacklist 6 | annunciata la data della premiere USA

ilnotiziangolo

(Di venerdì 9 novembre 2018) The6 ci regala finalmente una conferma sulla. Parliamo ovviamenteprogrammazione USA, mentre dovremo attendere ancora prima di vedere lo show raggiungere il piccolo schermo italiano. Quando andrà in onda The6? La risposta è molto semplice: lada fissare sul calendario è quella del 4 gennaio 2019. The6 in anteprima con uno speciale di due ore Avremo due tipi di programmazione per The6, in onda sulla NBC. Il 4 gennaio infatti verrà trasmesso in prima serata (orario americano) per un pilot di due ore. Slitterà invece in seconda serata fin dal venerdì 11 gennaio, mantenendo poi questa posizione sul palinsesto. La trama di questa sesta stagione ruoterà attorno alla verità su Red ed ancora una volta sui dubbi di Liz sul suo conto. Non ha fatto in tempo a digerire l’idea che possa essere suo padre, che ...