Tg5 | Mauro Icardi al Real Madrid | ma è uno scherzo a Paolo Bonolis

(Di venerdì 9 novembre 2018) Edizione delle 20 del Tg5 di venerdì 9 novembre, ospiteper lanciare la nuova edizione di Scherzi a parte. Sul finale si collegano col collega dello sport per un servizio sulle italiane in Champions, ma il giornalista lancia una bomba appena giunta daverso il, con tanto di prima pagina del Marca (quotidiano sportivo spagnolo). Il giornalista prosegue raccontando che Wanda Nara, moglie e procuratrice dell’attaccante dell’Interè stata avvistata ae già in serata avrebbe dovuto incontrare i vertici per trattare il passaggio del giocatore. Una notizia che sconvolge i tifosi interisi, pureche è un tifoso sfegatato della squadra nerazzurra. Poi la giornalista in studio con calma e serentià ammette:era uno. Con buona pace delle coronarie dei tifosi. NO VABBÈ. IO C’ERO. #TG5 #ScherziAParte ...