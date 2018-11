Terrorismo a Melbourne | fa esplodere auto e accoltella a morte un passante prima di

ilmattino

: Australia, accoltella 3 persone a #Melbourne, un morto e 2 feriti. La polizia ferisce e cattura l'aggressore, che p… - RaiNews : Australia, accoltella 3 persone a #Melbourne, un morto e 2 feriti. La polizia ferisce e cattura l'aggressore, che p… - Agenzia_Ansa : A Melbourne in Australia un uomo ho accoltellato tre passanti causando una vittima. E' stato poi arrestato. Non ci… - SkyTG24 : #UltimOra Aggressione a #Melbourne, polizia indaga per #terrorismo #canale50 -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Sangue in centro a, in Australia, per un assalto di stampo terroristico che avrebbe potuto avere un bilancio ben peggiore dei due morti finora registrati: nel pomeriggio, con Bourke Street...