Terrore a Melbourne - fa esplodere auto e accoltella tre passanti : un morto Video : Terrore in centro a Melbourne, in Australia: nel pomeriggio, con Bourke Street piena di passanti, un uomo ha appiccato l'incendio alla propria auto e ha accoltellato tre persone prima di essere...

Terrore a Melbourne : uomo fa esplodere auto e accoltella due passanti prima di essere ucciso dalla polizia Video : Terrore in centro a Melbourne, in Australia: nel pomeriggio, con Bourke Street piena di passanti, un uomo ha appiccato l'incendio alla propria auto e ha accoltellato due persone prima di essere...

Terrore a Melbourne : uomo fa esplodere auto e accoltella due passanti prima di essere ucciso dalla polizia Video : Terrore in centro a Melbourne, in Australia: nel pomeriggio, con Bourke Street piena di passanti, un uomo ha appiccato l'incendio alla propria auto e ha accoltellato due persone prima di essere...