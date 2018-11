Terremoto | scossa di magnitudo 3 5 in provincia di Bari

Terremoto : scossa in Puglia - magnitudo 3.5 : ANSA, - BARI, 9 NOV - Una scossa di Terremoto è stata avvertita in Puglia, in particolare a Bari e nei comuni limitrofi. Secondo i dati dell'Ingv la magnitudo è di 3.5. Diverse persone sono scese in ...

Bari - scossa di Terremoto di magnitudo 3 - 5 a 5 km da Altamura. “Gente in strada - ma nessun danno” : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata avvertita in provincia di Bari poco prima delle 14. L’epicentro è stato registrato dagli strumenti dell’Ingv a 5 km a nord est di Altamura. [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.5 ore 13:45 IT del 09-11-2018 a 5 km NE Altamura (BA) Prof=38Km #INGV_21077981 https://t.co/Bojs0PwiMl — INGVterremoti (@INGVterremoti) 9 novembre 2018 Il sisma è stato nitidamente avvertito anche a Matera e in altri ...

Terremoto ad Altamura - scossa di magnitudo 3.5 : gente in strada a Bari : L'evento sismico avvertito distintamente in tutta la provincia di Bari ma anche nelle province vicine. Molte le persone che sono rimaste spaventate dal movimento tellurico che si è sentito anche ai piani bassi delle case. Nel capoluogo pigliese e in altri centri molti residenti sono scesi per strada spaventati.Continua a leggere

Scossa Terremoto magnitudo 3.5 nel Barese : Una Scossa tellurica di magnutudo 3,5 è stata avvertita in buona parte della provincia di Bari alle 13,45. Dalle prime informazioni diffuse dal sito dell'Ingv, l'epicentro sarebbe stato registrato nella murgia Barese, a 5 km a nord est di Altamura, ad una profondità di 38 km. I Vigili del Fuoco hanno ricevuto numerose telefonate, ma al momento non sono segnalati danni.

Scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 nel Barese : Una Scossa tellurica di magnitudo 3,5 è stata avvertita in buona parte della provincia di Bari alle 13,45. Dalle prime informazioni diffuse dal sito dell'Ingv, l'epicentro sarebbe stato registrato nella murgia Barese, a 5 km a nord est di Altamura, ad una profondità di 38 km. I Vigili del Fuoco hanno ricevuto numerose telefonate, ma al momento non sono segnalati danni.

Terremoto in Puglia - scossa di magnitudo 3.5 in provincia di Bari - : L'epicentro è stato localizzato nel comune di Altamura, diverse persone sono scese in strada. Tante le telefonate ai vigili

Terremoto ad Altamura - forte scossa di magnitudo 3.5 : gente in strada a Bari : L'evento sismico avvertito distintamente in tutta la provincia di Bari ma anche nelle province vicine. Molte le persone che sono rimaste spaventate dal movimento tellurico che si è sentito anche ai piani bassi delle case. Nel capoluogo pigliese e in altri centri molti residenti sono scesi per strada spaventati.Continua a leggere

C’è stata una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 in Puglia : Alle 13.45 di oggi c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 in Puglia, con epicentro nel comune di Altamura, in provincia di Bari. La scossa è stata avvertita in molte zone della Puglia e in Basilicata: al momento

Terremoto ad Altamura - forte scossa di magnitudo 3.5 : agente in strada a Bari : L'evento sismico avvertito distintamente in tutta la provincia di Bari ma anche nelle province vicine. Una forte scossa di Terremoto ha interessato la provincia di Bari intorno all'ora di pranzo di Venerdì. Il sisma, secondo i dati diffusi dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha avuto magnitudo 3.5 della scala Richter con epicentro nei pressi del comune di Altamura, poco a sud di Bari. Già le stime preliminari ...

Terremoto Bari - paura in Puglia : scossa magnitudo 3.5 sulle Murge - epicentro ad Altamura [MAPPE e DATI] : Un Terremoto magnitudo ML 3.5 si è verificato a 5 km nordest da Altamura (Bari) alle 13:45:54 ad una profondità di 38 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto Bari, paura in Puglia: scossa magnitudo 3.5 sulle Murge, epicentro ad Altamura [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Grecia : scossa di Terremoto magnitudo 4.2 vicino l’isola di Zante : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 si è verificata vicino all’isola greca di Zante: secondo l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, il sisma è stato registrato alle 00:46 ora locale, con epicentro a 41 km a sud-ovest di Zante, nel Mar Jonio. A seguito dell’evento dello scorso 26 ottobre (magnitudo 6.4) sono state numerose le repliche rilevate nell’area. L'articolo Grecia: scossa di terremoto magnitudo 4.2 vicino ...

Terremoto - forte scossa nel Circolo Polare Artico : avvertita sull’isola vulcanica di Jan Mayen : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.8 è stata registrata alle 02:49 ora italiana nelle acque del Circolo Polare Artico, pochi chilometri a nord dell’Islanda e a est della Groenlandia, in territorio norvegese. Al momento non si registrano danni o vittime. Il centro per i Terremoti norvegese NORSAR ha reso noto che il sisma è stato avvertito tra l’isola vulcanica di Jan Mayen e la Groenlandia. Secondo l’agenzia di stampa ...

Terremoto - forte scossa nel Circolo Polare Artico : magnitudo 6.8 tra Islanda e Groenlandia [MAPPE e DATI] : 1/7 ...

Forte scossa di Terremoto nel mar di Groenlandia a largo di Jan Mayen : Forte scossa di terremoto nella notte tra Atlantico e Mar Glaciale Artico. Epicentro a largo della Groenlandia. Una Forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 9 novembre 2018, esattamente...