Terremoto in Puglia | scossa di magnitudo 3 5 in provincia di Bari

C’è stata una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 in Puglia : Alle 13.45 di oggi c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 in Puglia, con epicentro nel comune di Altamura, in provincia di Bari. La scossa è stata avvertita in molte zone della Puglia e in Basilicata: al momento

Terremoto intenso su Puglia e Basilicata : paura a Foggia e Bari - dati INGV : Terremoto nettamente avvertito tra Puglia e Basilicata, epicentro tra BAT e barese. Una scossa di Terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 9 novembre 2018, esattamente alle 13.47,...

Terremoto Bari - paura in Puglia : scossa magnitudo 3.5 sulle Murge - epicentro ad Altamura [MAPPE e DATI] : Un Terremoto magnitudo ML 3.5 si è verificato a 5 km nordest da Altamura (Bari) alle 13:45:54 ad una profondità di 38 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto Bari, paura in Puglia: scossa magnitudo 3.5 sulle Murge, epicentro ad Altamura [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Puglia : tremori e boati su Barletta - scossa di Terremoto lieve ma superficiale - dati INGV : lieve scossa di terremoto avvertita a Barletta, sisma molto superficiale, percepiti boati. Una scossa di terremoto piuttosto insolita si è verificata oggi 7 novembre 2018, esattamente alle 14.03,...

Terremoto - nuova forte scossa a Zante : paura anche al Sud Italia - avvertita in Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : 1/5 ...

Terremoto nel mar Ionio : nuova forte scossa a largo di Zante - avvertita al sud (Puglia e Calabria) : nuova forte scossa di Terremoto avvertita in Grecia, tremori anche al sud. Prosegue senza sosta la sequenza sismica nel mar Ionio sud-orientale, poco a largo dell'isola di Zante, in Grecia. Dopo la...

Terremoto in Grecia : allarme tsunami rientrato per Sicilia - Calabria - Basilicata e Puglia : Il servizio sismologico degli Stati Uniti ha rilevato questa notte una scossa di Terremoto di magnitudo 6.8 gradi, il cui epicentro è stato localizzato nell'isola greca di Zacinto, alle ore ore 00.54. La scossa è stata avvertita in alcune regioni del Sud Italia, in particolare nelle citta' italiane che si affacciano sulla costa ionica. Nella notte è stato l'Istituto italiano di Vulcanologia a diramare un alert che avvertiva di un rischio ...

Terremoto di 6.8 in Grecia - a sud di Zante - edifici crollati. «Paura in Sicilia - Calabria e Puglia». Nel Salento raffica di forti ondate dopo l'allarme tsunami : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante. L'istituto nazionale di vulcanologia...

Terremoto M 6.8 in Grecia : in Puglia il mare si è alzato di mezzo metro : A causa del Terremoto magnitudo 6.8 con epicentro al largo dell’isola greca di Zante che si è verificato alle 00:54 ora italiana, è stato rilevato un innalzamento del mare di mezzo metro in Salento, sul litorale ionico di Capo di Leuca e su quello di Otranto. Oltre un centinaio le telefonate arrivate dall’una alle tre al centralino del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce da parte di persone impaurite: il Salento è stata ...

Terremoto di 6.8 in Grecia - a sud di Zante. «Paura in Sicilia - Calabria e Puglia». Rientra l'allerta tsunami nel basso Adriatico : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante. L'istituto nazionale di vulcanologia...

Terremoto in Grecia : «Paura in Calabria - Puglia e Campania». Rientra l'allerta tsunami nel Mediterraneo : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante. L'istituto nazionale di vulcanologia...

