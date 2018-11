Terremoto di 3.5 nel Barese - paura e gente in strada. Protezione Civile : «Nessun danno» : Una scossa di Terremoto è stata chiaramente avvertita dalla popolazione in provincia di Bari alle 13.45. Il sisma, secondo le rilevazioni dell'Ingv, è stato di magnitudo 3.5 a...

Scossa Terremoto magnitudo 3.5 nel Barese : Una Scossa tellurica di magnutudo 3,5 è stata avvertita in buona parte della provincia di Bari alle 13,45. Dalle prime informazioni diffuse dal sito dell'Ingv, l'epicentro sarebbe stato registrato nella murgia Barese , a 5 km a nord est di Altamura, ad una profondità di 38 km. I Vigili del Fuoco hanno ricevuto numerose telefonate, ma al momento non sono segnalati danni.

Scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 nel Barese : Una Scossa tellurica di magnitudo 3,5 è stata avvertita in buona parte della provincia di Bari alle 13,45. Dalle prime informazioni diffuse dal sito dell'Ingv, l'epicentro sarebbe stato registrato nella murgia Barese , a 5 km a nord est di Altamura, ad una profondità di 38 km. I Vigili del Fuoco hanno ricevuto numerose telefonate, ma al momento non sono segnalati danni.

Terremoto - forte scossa nel Circolo Polare Artico : avvertita sull’isola vulcanica di Jan Mayen : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.8 è stata registrata alle 02:49 ora italiana nelle acque del Circolo Polare Artico, pochi chilometri a nord dell’Islanda e a est della Groenlandia, in territorio norvegese. Al momento non si registrano danni o vittime. Il centro per i Terremoti norvegese NORSAR ha reso noto che il sisma è stato avvertito tra l’isola vulcanica di Jan Mayen e la Groenlandia. Secondo l’agenzia di stampa ...